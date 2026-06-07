Khám phá quần thể chè cổ thụ trăm tuổi giữa đại ngàn Gia Lai

Do vụ việc gây bức xúc trong dư luận, Công an TP Cần Thơ đã cử lực lượng phối hợp Công an phường Sóc Trăng điều tra, xử lý theo quy định.
Xe khách giường nằm hãng Phương Trang tông vào đuôi xe container trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, khiến 19 người bị thường, trong đó 3 nạn nhân thương nặng.
Cơ quan khí tượng đã nhận định thời điểm đợt không khí lạnh cuối mùa tràn về nước ta, tác động khiến miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An mưa lớn.
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, người tiêu dùng hiện có nhiều lựa chọn từ các dòng xe máy xăng phổ thông đến những mẫu xe điện tiết kiệm chi phí vận hành.
Nam bệnh nhân Campuchia phát hiện ung thư gan, lựa chọn sang Việt Nam phẫu thuật và chỉ trong 4 giờ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u 6cm.
Thị trường chứng khoán được kỳ vọng sôi động hơn với sự góp mặt của doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực mới như dịch vụ ăn uống, công nghiệp, truyền thông.
Nữ diễn viên Lê Giang bức xúc khi bị nhầm lẫn, réo tên oan trong vụ ồn ào chiếm dụng nghệ thuật trong MV của Sơn Tùng M-TP.
Các thiếu niên đang có xu hướng tâm sự, thậm chí hẹn hò với trí tuệ nhân tạo, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sự trưởng thành và khả năng xây dựng mối quan hệ.
Dòng trạng thái chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT của anh Nguyễn Văn Mão khiến nhiều người thích thú, từ lâu anh đã trở thành gương mặt quen thuộc mỗi mùa thi.
Sau giai đoạn tăng nóng, giá chung cư thứ cấp tại nhiều dự án đang trên đà giảm mạnh, nhiều căn hộ được rao bán hạ giá cả tỷ đồng nhưng vẫn không có người mua.
Máy móc, phương tiện cơ giới đang được huy động làm việc ngày đêm tại phường Yên Hòa để hoàn tất giải phóng mặt bằng, tháo gỡ điểm nghẽn cuối cùng của Vành đai 2.5.
Sau hơn 3 năm triển khai, cầu Phước An nối TP.HCM với Đồng Nai đang dần lộ diện hình hài, dự kiến hợp long trong thời gian tới và về đích sớm hơn kế hoạch đề ra.
Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX bầu Đoàn Chủ tịch gồm 14 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người.
Đến Việt Nam biểu diễn cho hai đêm concert ở Mỹ Đình, nữ ca sĩ Sandara Park, nhóm nhạc LNGSHOT bày tỏ sự yêu thích, check-in với món phở Việt.
Mời quý phụ huynh và thí sinh tham khảo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội trong 3 năm gần đây nhất từ năm 2023 - 2025 để lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng.
Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bùn đất rơi vãi trên đường Võ Chí Công, đoạn lên cầu Nhật Tân (Hà Nội), khiến mặt đường trơn trượt, nhiều người đi xe máy ngã nhào.
Sau 5 lần chuyển phôi thất bại và gần 10 năm hiếm muộn, chị Trần Thị Vịnh giữ vững hy vọng nhờ câu nói của chồng: "Dù chỉ còn 1%, mình vẫn tìm con".
Tổng hợp tin tức thế giới ngày 7/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về Nga - Ukraine, Mỹ - Iran, thị trường năng lượng toàn cầu, chính sách nhập cư của Mỹ.
Dù trúng thưởng số tiền lớn, một triệu phú tại Anh vẫn nhớ đến những người đồng nghiệp của mình thuở hàn vi.
Võ sĩ Bùi Trường Sinh hạ knock-out Eric Balacoa sau 2 phút bằng cú đá tưởng như không có gì đặc biệt.
Mận là loại quả được nhiều người yêu thích trong mùa hè nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn quả mận.
Sau nhiều năm gần kín tiếng trong chuyện tình cảm, diễn viên Katleen Phan Võ – con gái chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh lên xe hoa cùng chồng doanh nhân.
Thông tin về một thương hiệu ô tô mới chuẩn bị ra mắt tại Trung Quốc đã kéo theo nhiều suy đoán về vai trò của ByteDance, công ty mẹ của TikTok.
iOS 27 với Siri nâng cấp, công cụ AI chỉnh ảnh và tính năng mới từ Apple, Google ký hợp đồng 30 tỷ USD với SpaceX... là một số tin công nghệ 7/6.
Hạ tầng sạc xe điện đang được nhiều quốc gia đẩy mạnh đầu tư nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi xanh giao thông.
Sau năm đầu tiên ghi nhận lợi nhuận kinh doanh dương, VNG đặt mục tiêu có lãi cả năm và đẩy mạnh chiến lược AI.
Cập nhật đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Indonesia diễn ra lúc 20h ngày 7/6.
Trong bối cảnh AI đang làm thay đổi cách học tập, tuyển dụng và làm việc, hơn 1.200 sinh viên cùng tìm lời giải cho bài toán nghề nghiệp tương lai.
Liệu bạn có đủ tinh mắt và nhanh trí để giải mã câu đố mẹo "kinh điển": Từ nào để nguyên là chồng, thêm dấu lại biến thành vợ?
Bình luận