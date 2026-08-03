Vì sao Hoàng thành Thăng Long có ý nghĩa lớn đến vậy đối với người Việt?

(VTC News) -

Năm 1010, khi Vua Lý Thái Tổ ban “Chiếu dời đô”, chọn đất Đại La làm kinh đô mới và đổi tên thành Thăng Long, một chương mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã chính thức bắt đầu. Trải qua hơn 1.000 năm biến động với bao thăng trầm của các triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc và Nguyễn, Hoàng thành Thăng Long vẫn sừng sững như một chứng nhân lịch sử vô giá.

Ngày nay, việc nghiên cứu và bảo tồn Hoàng thành không chỉ dừng lại ở khía cạnh khảo cổ học hay kiến trúc, mà quan trọng hơn là việc giải mã những ý nghĩa cốt lõi mà di sản này mang lại cho dân tộc và nhân loại.

Hơn 1 thiên niên kỷ là trung tâm quyền lực chính trị

Ý nghĩa quan trọng đầu tiên và nổi bật nhất của Hoàng thành Thăng Long chính là tính liên tục của một trung tâm quyền lực chính trị. Trong lịch sử thế giới, hiếm có thủ đô của một quốc gia nào giữ vững vị trí trung tâm hành chính, trị quốc liên tục trong suốt hơn 10 thế kỷ tại cùng một địa điểm như Thăng Long - Hà Nội.

Từ thời kỳ Lý - Trần - Lê, Hoàng thành là nơi ra quyết định cho những vận mệnh lớn của dân tộc, nơi phát động các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm hiển hách, đồng thời là trung tâm điều hành mọi hoạt động kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước. Ngay cả khi nhà Nguyễn chuyển kinh đô vào Huế (1802), Thăng Long (lúc này là Bắc Thành) vẫn giữ vai trò trung tâm quản lý toàn bộ vùng đất phía Bắc.

Hoàng thành Thăng Long là hiện thân của dòng chảy nghìn năm và biểu tượng trường tồn của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: IG)

Đặc biệt, trong thời đại Hồ Chí Minh, khu vực này tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử hiện đại với Di tích Nhà và Hầm D67, nơi Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đưa ra những quyết sách chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sự nối tiếp không đứt gãy này khẳng định Hoàng thành Thăng Long là “mạch ngầm” quyền lực và là trái tim điều hành độc lập, tự chủ của quốc gia qua mọi thời kỳ.

Nơi giao thoa các giá trị văn hóa đỉnh cao

Về mặt văn hóa, Hoàng thành Thăng Long là nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tinh túy nhất của văn minh Đại Việt. Kết quả khai quật tại khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu đã phát lộ một hệ thống địa tầng vô cùng phong phú, chồng xếp lên nhau qua nhiều thời kỳ lịch sử. Mỗi lớp đất, mỗi móng trụ đống ngói, giếng nước hay mảnh gốm sứ đều kể lại câu chuyện về cuộc sống cung đình và trình độ phát triển nghệ thuật của từng triều đại.

Di tích này minh chứng cho sự giao thoa văn hóa rộng lớn. Đó là sự dung hòa giữa tư tưởng Nho giáo,Phật giáo và Đạo giáo trong đời sống tâm linh và quản lý nhà nước; là sự tiếp thu có chọn lọc các yếu tố văn hóa từ phương Đông (Trung Hoa, Champa) đến phương Tây (Pháp) để tạo nên một bản sắc kiến trúc và mỹ thuật riêng biệt.

Tượng rồng thời Lý với nét mềm mại, uyển chuyển; hình rồng thời Trần khỏe khoắn, uy nghi; hay rồng thời Lê mang tính chuẩn mực đều phản ánh rõ nét tư tưởng và thế lực của từng giai đoạn lịch sử.

Hoàng thành Thăng Long không chỉ chứa đựng văn hóa vật thể đồ sộ mà còn là không gian dung dưỡng các giá trị văn hóa phi vật thể, từ các nghi lễ lễ tiết cung đình, nhã nhạc đến các giá trị về lối sống, ứng xử văn minh của người dân Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Di sản thế giới, giá trị toàn cầu

Ý nghĩa của Hoàng thành Thăng Long đã vượt ra khỏi phạm vi biên giới quốc gia khi vào tháng 8 năm 2010, Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO đã chính thức ghi danh Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội vào Danh mục Di sản Văn hóa Thế giới.

UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long dựa trên 3 tiêu chí giá trị toàn cầu nổi bật:

- Chiều dài lịch sử và tính liên tục: Là bằng chứng duy nhất về sự giao thoa văn hóa kéo dài hơn một thiên niên kỷ của một quốc gia ở Đông Nam Á.

- Sự giao thoa giá trị nhân văn: Nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt của các học thuyết, tư tưởng, tôn giáo lớn từ bên ngoài và biến đổi chúng thành nét đặc trưng độc đáo của dân tộc.

- Bằng chứng nổi bật về di sản khảo cổ: Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu và khu vực Trục trung tâm thể hiện rõ ràng nghệ thuật quy hoạch đô thị, kiến trúc và kỹ thuật xây dựng qua nhiều thời kỳ.

Sự vinh danh này không chỉ là niềm tự hào của người dân Việt Nam mà còn là lời khẳng định tầm vóc của văn hóa Việt Nam trên bản đồ di sản thế giới. Hoàng thành Thăng Long trở thành một tài sản chung của nhân loại, cần được bảo vệ và truyền lại cho các thế hệ tương lai.

Cột Cờ Hà Nội là một trong những biểu tượng của thủ đô, nằm trong khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long. Đây là một trong những công trình hiếm hoi còn nguyên vẹn qua nhiều biến cố lịch sử. (Ảnh: IG)

Biểu tượng tinh thần và sức sống trong thời đại mới

Ở góc độ đời sống hiện đại, Hoàng thành Thăng Long mang một ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối với mỗi người dân Việt Nam. Đây là nơi kết nối quá khứ với hiện tại, là điểm tựa tâm linh và tinh thần tự tôn dân tộc.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc giữ gìn và phát huy giá trị của Hoàng thành chính là cách Việt Nam khẳng định bản sắc riêng biệt của mình. Di sản này phục vụ như một bảo tàng, một lớp học lịch sử trực quan giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về nguồn cội, về công ơn dựng nước và giữ nước của cha ông, từ đó bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với quốc gia.

Bên cạnh đó, Hoàng thành Thăng Long cũng đang phát huy vai trò là một trung tâm văn hóa, du lịch hàng đầu của Thủ đô. Các hoạt động trải nghiệm, tour du lịch đêm, lễ hội văn hóa và hội thảo khoa học quốc tế thường xuyên diễn ra tại đây đã biến di sản thành một không gian văn hóa sống động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Hoàng thành Thăng Long không chỉ đơn thuần là những phế tích đá, gạch hay các cổ vật nằm yên trong lòng đất. Đằng sau những kiến trúc ấy là linh hồn của một dân tộc kiên cường, sáng tạo và luôn hướng tới hòa bình. Ý nghĩa của Hoàng thành Thăng Long chính là nhịp cầu nối liền quá khứ nghìn năm với hiện tại và tương lai, là ngọn hải đăng soi sáng bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập của thế giới. Bảo tồn và làm sáng tỏ hơn nữa những giá trị của Hoàng thành chính là trách nhiệm và niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam hôm nay và mai sau.