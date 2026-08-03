'Ông trùm' bán 'trứng độc phê pha' cho giới trẻ sa lưới từ điều tra của nhà báo

(VTC News) -

Cơ quan thực thi pháp luật tại thành phố Tô Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy thế hệ mới, bắt giữ thành công một nghi phạm tự xưng là nhà phân phối tinh dầu thuốc lá điện tử lớn nhất khu vực. Thành tích này không bắt nguồn từ những hoạt động trinh sát thông thường, mà xuất phát từ một cuộc điều tra báo chí chuyên sâu nhằm vạch trần vấn nạn nhức nhối đang bủa vây thế hệ trẻ.

Nhà báo lật tẩy hậu trường phân phối “trứng độc”

Sự việc được truyền thông địa phương công bố qua phóng sự điều tra mang tên “Những thiếu niên này đang bị ‘trứng độc’ bủa vây”. Phóng sự phơi bày thực trạng đáng báo động, những đứa trẻ chỉ mới 14 - 15 tuổi đang dần trở thành nạn nhân của “thuốc lá điện tử phê pha”, cụm từ lóng chỉ các thiết bị hút điện tử chứa hoạt chất kích thích thần kinh.

Các loại thuốc lá điện tử có chứa chất kích thích/ma túy hướng đến thanh thiếu niên được bán tràn lan. (Ảnh: SW)

Các phóng viên đã tiếp cận được một đầu nậu phân phối tuyến trên. Tên này rất manh động khi liên tục để lại bình luận chào mời trên các video liên quan đến thuốc lá điện tử, công khai tiếp thị loại tinh dầu tẩm chất cấm. Để thu thập bằng chứng, nhóm phóng viên đóng giả khách mua hàng để thiết lập một cuộc hẹn. Mang tâm lý phòng bị cao độ, nghi phạm đã hai lần thay đổi địa điểm trước khi chấp nhận gặp mặt tại một khu vực ven đường hẻo lánh.

Tại cuộc gặp, “ông trùm” không ngần ngại phô trương thanh thế. Hắn thản nhiên trưng bày các mẫu thuốc lá điện tử tẩm tinh dầu gây nghiện mới nhất, kèm theo một cọc tiền mặt dày cộm mà hắn khoe là doanh thu trong ngày. Kẻ này còn huênh hoang khẳng định sản phẩm của mình đang liên tục được “cải tiến công thức” và thu hút vô số đơn đặt hàng từ khắp các tỉnh thành.

Vỏ bọc hương trái cây và thảm họa Tiletamine

Điểm cốt lõi khiến đường dây này trở nên cực kỳ nguy hiểm nằm ở bản chất của loại hóa chất được sử dụng. “Thuốc lá điện tử phê pha” thực chất là các loại thuốc gây mê và thuốc hướng thần có khả năng gây ảo giác, kích thích hưng phấn mạnh và có tính gây nghiện cao.

Theo hồ sơ điều tra, hoạt chất phổ biến nhất được nhóm tội phạm này sử dụng là Tiletamine, loại thuốc gây mê vốn chỉ được phép sử dụng trong thú y. Nhận thức được mức độ tàn phá hệ thần kinh nghiêm trọng của hóa chất này đối với con người, đặc biệt là não bộ đang phát triển của trẻ vị thành niên, cơ quan chức năng Trung Quốc liệt Tiletamine vào danh mục kiểm soát ma túy từ ngày 1/7 vừa qua.

Hương vị trái cây và vẻ ngoài bắt mắt của thuốc lá điện tử thông thường đã dễ dàng làm giảm sự cảnh giác của thanh thiếu niên đối với những tác hại tiềm ẩn. (Ảnh: SN)

Tuy nhiên, sự nguy hiểm thực sự lại nằm ở phương thức ngụy trang. Thay vì mang hình thái của ma túy truyền thống, Tiletamine được pha trộn tinh vi vào các đầu lọc thuốc lá điện tử. Với thiết kế ngoại hình bắt mắt, hiện đại cùng những hương vị trái cây ngọt ngào, sản phẩm này dễ dàng đánh lừa nhận thức của người dùng, vô hiệu hóa hoàn toàn hàng rào cảnh giác của nhóm khách hàng vị thành niên (từ 12 đến 15 tuổi), biến một chất gây nghiện nguy hiểm thành một trào lưu thể hiện cá tính học đường.

Chúng được phân phối trót lọt qua hàng loạt kênh thương mại điện tử và len lỏi vào cả các cửa hàng bán lẻ vật lý.

Cái kết của sự ngông cuồng

Trước khi phóng sự mang tính chất lật tẩy được công bố, nhóm nhà báo điều tra đã tuân thủ nghiêm ngặt quy định về trách nhiệm công dân bằng việc bàn giao toàn bộ tệp bằng chứng, bao gồm các đoạn video quay lén, hình ảnh giao dịch và lịch sử trò chuyện cho lực lượng phòng chống ma túy thành phố Tô Châu, giúp cảnh sát nhanh chóng bắt giữ nghi phạm.

Những tang vật do lực lượng chức năng thu giữ khi khám xét nhà ở của “ông trùm” phân phối thuốc lá điện tử gây nghiện tại Tô Châu. (Ảnh: SW)

Đáng nói, trước khi tra tay vào còng, nghi phạm còn thể hiện sự ngông cuồng vô lối. Khi đánh hơi được việc mình sắp bị truyền thông phanh phui, “ông trùm” nói trên đã liên hệ với các phóng viên, yêu cầu xóa toàn bộ bài viết với lý do “làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân”. Hắn thậm chí còn đe dọa sẽ kiện tờ báo ra tòa nếu yêu cầu này không được đáp ứng.

Tuy nhiên, lời đe dọa đó chưa kịp trở thành hiện thực thì lực lượng cảnh sát, dựa trên các manh mối được cung cấp với độ chính xác cao, đã tung lưới bủa vây, nghi phạm bị tóm gọn ngay trong ngày. Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhằm “bóc” triệt để đường dây sản xuất, phân phối ma túy tổng hợp của địa phương.

Cảnh sát cũng một lần nữa lên tiếng nhắc nhở, cảnh báo mạnh mẽ cho các bậc phụ huynh và nhà trường về sự biến tướng khôn lường của ma túy thế hệ mới.