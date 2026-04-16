Bé 2 tuổi nguy kịch vì nuốt nhầm hóa chất từ đồ học của anh trai

(VTC News) -

Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp bệnh nhi 2 tuổi bị ngộ độc hóa chất nghiêm trọng, phải hồi sức tích cực và lọc máu do nuốt phải tinh thể đồng sunfat.

Theo thông tin từ bệnh viện ngày 16/4, bệnh nhi P.T.N. nhập viện trong tình trạng nôn ói liên tục, tiêu chảy phân lỏng màu xanh nhạt kèm máu đỏ tươi. Qua khai thác bệnh sử, gia đình cho biết trước đó trẻ đã nuốt phải một loại tinh thể màu xanh do anh trai mang từ trường về sau buổi học thực hành.

Các bác sĩ xác định đây là tinh thể đồng sunfat (CuSO₄) – một hóa chất thường dùng trong thí nghiệm khoa học.

Bé P.T.N. (2 tuổi) sau hơn 2 tuần điều trị sức khỏe đã ổn định trở lại. (Ảnh TB)

Khi nhập viện, bệnh nhi trong tình trạng li bì, môi tím tái, mạch yếu, thở gắng sức, chỉ số SpO₂ thấp. Ngay lập tức, trẻ được truyền dịch, hỗ trợ thở oxy và chuyển vào khoa hồi sức nhi để điều trị chuyên sâu.

Trong quá trình điều trị, tình trạng bệnh diễn biến phức tạp với suy đa cơ quan do độc tính của hóa chất. Các bác sĩ đã áp dụng nhiều biện pháp hồi sức tích cực như đặt nội khí quản thở máy, dùng thuốc vận mạch, truyền dịch, sử dụng thuốc tăng thải đồng qua nước tiểu, đồng thời điều chỉnh rối loạn điện giải và toan kiềm.

Do bệnh tiến triển nặng, bệnh nhi được chỉ định lọc máu liên tục nhằm hỗ trợ chức năng các cơ quan và kiểm soát các rối loạn nghiêm trọng.

Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi dần cải thiện và qua giai đoạn nguy hiểm.

BS Võ Tấn Ngà (khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc) cho biết, đồng sunfat là hợp chất có màu xanh lam, dễ thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ. Khi nuốt phải, chất này có thể gây ngộ độc qua nhiều cơ chế, trong đó có tình trạng methemoglobinemia khiến khả năng vận chuyển oxy của máu bị suy giảm.

Ngoài ra, hóa chất này còn gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, nôn ói dữ dội, tan máu cấp, tổn thương gan, suy thận và rối loạn chuyển hóa nặng. Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy đa cơ quan, đòi hỏi điều trị hồi sức tích cực.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải hóa chất, cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế, không tự ý gây nôn hoặc cho uống các dung dịch trung hòa khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế. Việc mang theo mẫu hoặc bao bì hóa chất sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán và xử trí kịp thời.