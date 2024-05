Bắt nam thanh niên lừa đảo cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng

(VTC News) -

Ngày 30/5, theo tin từ Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng bị công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Công an huyện Tân Kỳ phát hiện chủ tài khoản facebook “Mạnh Hùng” đăng tải nội dung nhận làm hồ sơ thi, cấp đổi, nâng hạng, phục hồi giấy phép lái xe ô tô có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, có rất nhiều người ở các tỉnh thành trên cả nước, trong đó có công dân của huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã liên hệ với chủ tài khoản nói trên để làm hồ sơ thi bằng lái xe ô tô và nâng hạng bằng lái; trong đó nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu của đối tượng.

Ban chuyên án xác định chủ tài khoản facebook nói trên là Nguyễn Văn Hùng (SN 1992), trú tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa). Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, tối 20/5/2024, tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ trên người đối tượng là 1 điện thoại di động, trong điện thoại lưu giữ tài khoản facebook “Mạnh Hùng” mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Các bài viết đối tượng Hùng đăng tải lên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, mặc dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Hùng đã giới thiệu bản thân là “giáo viên dạy lái xe của Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe. Nếu đăng ký làm hồ sơ thi bằng lái xe ô tô, nâng hạng thì không phải thi phần lý thuyết, chỉ cần thi phần sát hạch và sẽ được bao lo từ A đến Z”.

Qua đấu tranh, bước đầu Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác định Nguyễn Văn Hùng đã lừa đảo 15 bị hại ở các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông (tỉnh Nghệ An) và 10 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Gia Lai và Bình Phước để chiếm đoạt số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hiện, chuyên án đang được điều tra mở rộng. Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cũng thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Văn Hùng thì liên hệ với cơ quan Công an để phối hợp giải quyết.