Bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập dùng ma tuý, tàng trữ vũ khí ở Huế

(VTC News) -

Ngày 19/12, thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế), đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ nhóm 11 thanh thiếu niên có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ và dương tính với ma tuý. Đáng chú ý phần lớn trong số này là các thiếu nữ có độ tuổi còn rất trẻ.

Danh tính nhóm người bị phát hiện, bắt giữ gồm Trần Thị Thủy T. (SN 2009); Trần Thị Bảo Th. (2007), Trần Thị Thu Hiền (SN 2000); Hồ Nhật Phi (SN 2004); Lê Thị Huyền T. (SN 2009); Nguyễn Ý N. (SN 2010), cùng trú TP Huế.

Nhóm thanh thiếu niên được đưa về trụ sở Cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Phan Thị Nh. (SN 2008, trú huyện Quảng Điền); Đặng Viết Bảo (SN 2000, trú huyện Phú Vang); Hoàng Trọng Đăng Quyền (SN 1995, trú thị xã Hương Thủy); Lê Quý Phúc (SN 2006, trú thị xã Hương Thủy), Hoàng Nhật Bảo An (SN 2005, huyện Phong Điền, cùng thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo cơ quan điều tra, sáng 18/12, nhóm thanh thiếu niên này tổ chức tụ tập tại phòng trọ có địa chỉ 106 Hải Triều, phường An Đông (TP Huế) với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Sau khi nắm được thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Huế phối hợp Công an phường An Đông thực hiện công tác kiểm tra và phát hiện tại phòng trọ trên tàng trữ trái phép 17 vũ khí thô sơ như dao, kiếm, gậy sắt… Qua test nhanh, cả 11 thanh thiếu niên này đều dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.