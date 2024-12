Bắt 16 kẻ mua bán, chế tạo vũ khí quân dụng, thu 11 khẩu súng và 1.400 viên đạn

(VTC News) -

Ngày 9/12, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự về thành tích phối hợp, đấu tranh bắt giữ 16 đối tượng có hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động phạm tội mang tính chuyên nghiệp, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người dân.

Cơ quan công an đã thu giữ 11 khẩu súng, 1.400 viên đạn cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác của vụ án.

Ảnh minh họa.

Nội dung Thư khen nêu rõ: Lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo thời gian qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Lào cùng một số đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đấu tranh bắt giữ 16 đối tượng hoạt động chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao của Cục Cảnh sát hình sự trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ gây án.

Kết quả đấu tranh chuyên án đã phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các địa phương; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm, cũng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long ghi nhận, biểu dương thành tích của các cán bộ, chiến sĩ.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị, địa phương liên quan điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thông tin bắt giữ Phạm Đức Bình (Bình "Kiểm", quê Quảng Ninh). Bình "Kiểm" là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Sau khi ra tù hồi tháng 4, Bình "Kiểm" rủ rê, lôi kéo, tụ tập đàn em móc nối với các bạn tù và đối tượng hình sự để hình thành băng nhóm.

Bình đã liên hệ với Nguyễn Tuấn An (ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; có 4 tiền án, tiền sự tại Việt Nam và một tiền án tại Lào) tìm mua súng AK và đạn rồi chuyển về Việt Nam.

Sau khi triệt phá băng nhóm này, cơ quan chức năng đã thu giữ 3 khẩu súng AK, 8 khẩu súng ngắn quân dụng các loại, 1.400 viên đạn, 5 hộp tiếp đạn, 5 áo giáp chống đạn, ma túy và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự Chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Không tố giác tội phạm; Tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 16 bị can.