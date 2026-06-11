Bất chấp nắng nóng, Finy 'xuống chợ' giải nhiệt vốn cho tiểu thương

(VTC News) -

Bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GDP đầy kỳ vọng của Chính phủ đặt ra yêu cầu bứt phá mạnh mẽ cho dòng chảy thương mại nội địa. Ghi nhận tại các khu chợ truyền thống và chợ đầu mối, nhu cầu chi tiêu, nhập hàng và mở rộng quy mô sản xuất của các tiểu thương đang tăng mạnh.

Xu hướng thị trường năm nay chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt: người dân ưu tiên các kênh vay tiêu dùng chính thống, thủ tục duyệt theo hóa đơn linh hoạt và có mức lãi suất thấp để kích thích đầu tư.

Nắm bắt thời cơ này, các đơn vị tài chính đã nhanh chóng đưa ra các gói vay ưu đãi, biến nguồn vốn thành động lực quan trọng giúp các hộ kinh doanh chớp thời cơ bứt phá doanh thu giữa năm.

Trong bối cảnh đó, chương trình "Tiếp sức kinh doanh - Khơi thông dòng vốn" với mức lãi suất chỉ từ 1,1%/tháng áp dụng cho tiểu thương toàn quốc đã tạo được sự chú ý lớn trên thị trường tài chính tiêu dùng.

Công ty Cổ phần Finy khởi động chiến dịch “Tiếp sức kinh doanh - Khơi thông dòng vốn” tại Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Không dừng lại ở các chiến dịch truyền thông gián tiếp, ngay đầu tháng 6/2026, đội ngũ nhân sự cao cấp của Finy bao gồm cả Giám đốc và các Trưởng phòng kinh doanh đã trực tiếp "xuống đường", phát động chiến dịch thực địa tại các điểm chợ trọng điểm ở Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà Nội; mang giải pháp tài chính trực tiếp đến các hộ kinh doanh nhằm đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ.

Những con số ấn tượng từ chiến dịch thực địa:

Hơn 3.000 tiểu thương tại các chợ đầu mối lớn (như chợ Giầu - Bắc Ninh, chợ Hạ Long - Quảng Ninh, chợ Đầu mối Đền Lừ - Hà Nội,...) được tiếp cận trực tiếp.

Hơn 500 hồ sơ đăng ký tư vấn chuyên sâu được tiếp nhận ngay tại thực địa.

Quy trình thẩm định "3 không": Không thủ tục rườm rà - Không chờ đợi lâu - Không chi phí ẩn, giúp giải ngân ngay trong ngày cho các hộ cần vốn gấp để nhập hàng

Việc ban điều hành một đơn vị tài chính trực tiếp đến từng gian hàng, ngồi lại cùng tiểu thương để tính toán từng bài toán chi phí đã mang lại hiệu ứng tích cực. Giải pháp của Finy tập trung tháo gỡ đúng hai rào cản lớn nhất của hộ kinh doanh nhỏ lẻ: quy trình chứng minh tài chính phức tạp và nỗi lo sợ tín dụng đen.

Đáng chú ý, các tiểu thương tại chợ rất đón nhận chiến dịch của Finy, nhiệt tình giới thiệu cả người quen để cùng xoay được vốn nhanh, lãi suất tốt.

Chị Nguyễn Thị Hương, tiểu thương kinh doanh tại Hải Phòng, chia sẻ: "Bình thường để tiếp cận được nguồn vốn lãi suất thấp rất khó vì chúng tôi không có tài sản thế chấp lớn hay báo cáo tài chính như doanh nghiệp. Việc Finy xuống tận chợ tư vấn gói chỉ từ 1,1% với thủ tục đơn giản giúp chúng tôi giải được bài toán nhập hàng ngay trong tuần này".

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty cổ phần Finy và Ban quản lý chợ Từ Sơn - Bắc Ninh.

Chiến dịch thực địa đầu tháng 6 không chỉ mang dòng vốn ưu đãi đến tận tay cho Tiểu thương, tạo điều kiện phát triển kinh tế cá thể, mà còn góp phần đẩy lùi các hình thức cho vay tự phát thiếu an toàn tại các khu chợ, đồng hành cùng mục tiêu ổn định và kích cầu kinh tế trong năm 2026.