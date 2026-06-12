Ba trụ tháp chính của cầu dây văng hơn 7.300 tỷ dần lộ diện trên sông Hồng

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Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc, bảng A World Cup 2026 hôm nay 12/6 Trực tiếp bóng đá Hàn Quốc vs Cộng hòa Séc diễn ra lúc 9h ngày 12/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Hàn Quốc đấu với Cộng hòa Séc mới nhất.

Chi 1 triệu USD xem chung kết World Cup 2026, khách hàng hưởng đặc quyền nào? Khách sạn The Mark tại New York, Mỹ ra mắt gói trải nghiệm xa xỉ 1 triệu USD dành cho khách hàng muốn xem trận chung kết World Cup 2026 theo phong cách thượng lưu.

Từng nứt hộp sọ, cầu thủ Mexico đánh đầu ghi bàn ở World Cup 2026 rồi bật khóc Raul Jimenez từng suýt phải giải nghệ vì nứt hộp sọ, nhưng bàn thắng đầu tiên của anh ở đấu trường World Cup lại đến từ cú đánh đầu.

Mỹ nhân Việt 2 lần thi quốc tế, lọt top 20 Hoa hậu đẹp nhất thế giới giờ ra sao? Dù không còn hoạt động rầm rộ trong showbiz, nhan sắc của cô vẫn được đánh giá là một biểu tượng khó phai trong lòng công chúng.

Bé trai 9 tuổi lái xe máy trên tỉnh lộ, người giao xe bị phạt 14 triệu đồng CSGT tỉnh Lào Cai xử phạt 14 triệu đồng với người đàn ông giao xe máy cho bé trai 9 tuổi lái trên tỉnh lộ và sử dụng xe gắn biển số bị bẻ cong.

Món cá trích thối khiến nhiều người buồn nôn, vì sao người Thụy Điển mê mẩn? Được mệnh danh là món ăn nặng mùi nhất hành tinh khiến nhiều người chỉ cần ngửi đã buồn nôn, cá trích thối lại là một di sản văn hóa ẩm thực của Thụy Điển.

Từ tiếng Việt nào để nguyên là cha, thêm dấu sắc vẫn là cha? Liệu bạn có đủ thông minh và nhạy bén để giải mã câu đố chữ tưởng vô lý nhưng lại cực kỳ thuyết phục dưới đây?

Công nghệ 12/6: SpaceX lập kỷ lục IPO, Elon Musk vượt mốc tài sản 1.000 tỷ USD SpaceX ra mắt IPO lớn nhất lịch sử, thu hút mạnh mẽ nhờ Starlink và thị trường vũ trụ, đưa Elon Musk dẫn đầu với tài sản vượt 1.000 tỷ USD.

Skoda hé lộ diện mạo mẫu SUV điện 7 chỗ sắp ra mắt toàn cầu Skoda vừa công bố bản phác thảo ngoại thất của Peaq, mẫu xe thể thao đa dụng chạy điện 7 chỗ trước thềm ra mắt toàn cầu vào ngày 23/6.

Ngân sách carbon của thế giới sắp cạn kiệt Thế giới chỉ còn khoảng ba năm trước khi sử dụng hết ngân sách carbon còn lại để giữ mức nóng lên toàn cầu dưới ngưỡng 1,5°C theo Thỏa thuận Paris.

Tăng 5kg tưởng béo lên, thanh niên 21 tuổi suýt phải chạy thận cả đời Bỗng tăng 5kg kèm phù toàn thân, khi mệt mỏi tăng nhiều, nam sinh Phú Thọ đi khám, bất ngờ khi nhận kết quả mắc chứng thận hư.

Google tôn vinh cú vô lê trong Doodle mừng World Cup 2026 Google thay Doodle trên trang chủ bằng hình ảnh cú vô lê đầy nghệ thuật, chào mừng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026.

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U70 phải trông 2 đứa cháu nghỉ hè, tôi định đòi các con trả tiền công cao Nếu đòi tiền công chăm 2 cháu nghỉ hè, vợ chồng tôi sẽ có tiền thuốc thang lúc ốm đau; nếu con không đồng ý thì chúng tôi có thời gian nghỉ ngơi tuổi già.

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