Xác định danh tính kẻ ném đá vỡ kính ô tô trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

(VTC News) -

Video: Khoảnh khắc viên đá rơi trúng kính phía trước xe ô tô đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Chiều 4/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an xã Kiến Thụy (Hải Phòng) làm rõ N. V. H. (32 tuổi, trú tại xã Kiến Thụy) là người ném đá vào ô tô đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Hình ảnh cục đá và chiếc xe bị ném vỡ kính trước.

Theo thông tin, trưa 30/7, anh H. V. D. (trú tại Hà Nội) lái ô tô con trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng đi Hải Phòng). Khi đến đoạn cầu vượt thuộc Km89 (thôn Kim Đới 2, xã Kiến Thụy), xe của anh D. bị một người đứng trên cầu ném đá làm vỡ kính lái.

Được cơ quan chức năng triệu tập làm việc, H. thừa nhận đã thực hiện hành vi thả đá từ cầu vượt xuống đường cao tốc gây vỡ kính ô tô. H. chưa có tiền án, tiền sự.

Hình ảnh camera hành trình ô tô ghi lại người đứng trên cầu vượt ném đá xuống đường cao tốc.

Trước đó, theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày cuối tháng 7, một ô tô màu đỏ đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bất ngờ bị cục đá to bằng nắm tay rơi trúng làm vỡ kính phía trước.

Sau khi thông tin lan truyền, nhiều người bức xúc với hành vi của người ném đá, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm đối tượng gây ra sự việc.

Vụ việc được Công an xã Kiến Thụy tiếp tục xử lý.