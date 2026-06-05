Hình hài đường dẫn cầu Tứ Liên dần hiện rõ bên bờ sông Hồng

Mặt bằng dự án đã cơ bản được bàn giao, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy nhanh thi công, từng bước hình thành tuyến đường dẫn lên cầu Tứ Liên.
Đường dẫn lên cầu Tứ Liên lộ diện sau khi hoàn tất bàn giao mặt bằng
Hiện phần lớn nhà cửa, công trình thuộc diện thu hồi đã được phá dỡ, trả lại mặt bằng phục vụ thi công.
Nhiều ngôi nhà rơi vào tình trạng khuyết thiếu, với những bức tường bị cắt xén, lộ rõ dấu tích của quá trình giải phóng mặt bằng. Nhằm nhanh chóng ổn định nơi ở, các hộ dân đã tiến hành cải tạo, sơn sửa và hoàn thiện lại phần công trình còn lại để bảo đảm sinh hoạt.
Tại mặt đường Nghi Tàm, khu vực thi công đường dẫn lên cầu được quây tôn, dựng hàng rào bảo vệ công trường. Việc thu hẹp mặt đường trong thời gian thi công khiến lưu lượng phương tiện qua đây thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm.
Trên công trường, các công nhân đang triển khai thi công cọc khoan nhồi - hạng mục nền móng quan trọng của cây cầu - tại khu vực nút giao giữa ngõ 310 và đường Nghi Tàm.
Hiện công tác xây dựng cầu chính, các nút giao và cầu vượt sông đang được đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án trước thềm Hội nghị APEC năm 2027.
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