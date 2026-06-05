Hình hài đường dẫn cầu Tứ Liên dần hiện rõ bên bờ sông Hồng

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Một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp: Nhiều vướng mắc ở cấp cơ sở Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được đánh giá mang lại nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn những vướng mắc cần tháo gỡ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xây các khu tái định cư đồng bộ, có điều kiện sinh kế Chủ tịch Hà Nội lưu ý khi triển khai các dự án cần xây dựng trước các khu tái định cư đồng bộ, có hạ tầng, có điều kiện sinh kế để tạo sự đồng thuận của người dân.

Mẹo làm mờ vết xước trên kính Bề mặt kính bị xước gây mất thẩm mỹ và hạn chế tầm nhìn, bạn hoàn toàn có thể tự làm mờ vết xước, khôi phục độ trong suốt ngay tại nhà bằng những cách đơn giản.

FrieslandCampina Việt Nam hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 2026 FrieslandCampina Việt Nam góp mặt trong nhiều hoạt động hướng đến sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm, gìn giữ không gian sống và xây dựng tương lai xanh.

Tiêu chí nào giúp bán tải RAM 1500 nặng hơn 3 tấn được xếp vào xe con? Mang thân hình đồ sộ của một chiếc xe tải hạng nặng nhưng mẫu bán tải Mỹ RAM 1500 lại được cấp biển số như xe con thông thường do một quy định đăng kiểm đặc thù.

Hoa hậu Việt đóng phim: Người liên tiếp trăm tỷ, người 'ngã ngựa' phòng vé Từ Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đến Lương Thùy Linh, nhiều hoa hậu Việt lấn sân điện ảnh nhưng không phải ai cũng gặt hái thành công tại phòng vé.

Giá tiêu hôm nay 5/6/2026: Đồng loạt tăng Giá tiêu hôm nay 5/6/2026 tại thị trường trong nước ghi nhận đồng loạt tăng tại một số địa phương trọng điểm.

30 gương mặt xuất sắc gia nhập Khóa 4 Học viện Bóng đá Nutifood Sau hành trình tuyển sinh diễn ra trên toàn quốc, Học viện Bóng đá Nutifood đã tìm được 30 gương mặt xuất sắc nhất gia nhập Khóa 4.

Dự đoán 5 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026 Các hệ thống siêu máy tính có cơ sở để đưa ra dự đoán 5 đội tuyển có cơ hội vô địch World Cup 2026 cao nhất là Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Argentina và Bồ Đào Nha.

'Phía bên kia thành phố' tập 7: Lan thẳng thừng bảo vệ bạn trước Thái Sau những nhục mạ tại lớp học, Cương rơi vào trạng thái bế tắc và phẫn nộ, trong khi Lan bất ngờ có động thái cứng rắn để bảo vệ cậu trước sự kiêu ngạo của Thái

Danko Group - khi kiến trúc châu Âu trở thành 'di sản' của đô thị Trong hành trình phát triển đô thị, kiến trúc không chỉ tạo nên diện mạo cho một công trình mà còn phản ánh tầm nhìn của nhà phát triển và bản sắc một vùng đất.

Cách tính mức hưởng BHYT và quyền lợi khi khám chữa bệnh trái tuyến Người tham gia BHYT được hưởng mức chi trả từ 80% đến 100% tùy đối tượng, đồng thời vẫn được thanh toán chi phí trong nhiều trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến.

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Tác dụng của cây dổi đất với sức khỏe Dổi đất là loại dược liệu kiêm gia vị quen thuộc ở vùng Tây Bắc được sử dụng để hỗ trợ và cải thiện sức khỏe, vậy cây dổi đất có tác dụng gì?

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Cần Thơ lập trường liên cấp do Công an quản lý, tập trung học sinh ở miền Tây Trường thuộc loại hình chuyên biệt, do Công an TP Cần Thơ quản lý, tập trung tất cả học sinh có hoàn cảnh khó khăn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.