Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố kẻ ném gạch, cầm dao uy hiếp CSGT

(VTC News) -

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, Viện KSND đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Nam Định (SN 1990, thường trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt giữ Hà Nam Định.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, trước đó khoảng 17h40 ngày 6/4, lực lượng CSGT Công an huyện Xuyên Mộc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn ấp Thanh Bình 3 (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).

Trong lúc lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ thì Định ném gạch vào tổ tuần tra làm hư hỏng 1 xe mô tô và khiến chiến sĩ Lê Xuân Hiệp bị xây xát nhẹ. Chưa dừng lại ở đó, Định tiếp tục cầm dao uy hiếp cán bộ tổ tuần tra với mục đích cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Sau đó, Định lên ghe cá để bỏ trốn thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc và Công an xã Bình Châu phối hợp bắt giữ.

Trước đó, tại tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ việc một thiếu ta quân đội cản trợ CSGT làm nhiệm vụ.

Cụ thể, tối 12/5/2019, tổ CSGT Công an thị xã Hồng Lĩnh làm nhiệm vụ trên tuyến đường Ba Tháng Hai thuộc phường Bắc Hồng thì phát hiện hai người trên xe máy BKS 38F1 - 05602 đều không đội mũ bảo hiểm. Tổ CSGT đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, CSGT xác định người điều khiển xe máy là Đinh Quốc Kỳ (36 tuổi), còn người ngồi sau xe máy là Đinh Quốc Thông (45 tuổi), đều trú ở phường Bắc Hồng, Hà Tĩnh. Tổ CSGT đã đo nồng độ cồn của người điều khiển xe máy là Đinh Quốc Kỳ. Kết quả cho thấy nồng độ cồn của Kỳ là 0,518 miligam/lít khí thở.

Tổ CSGT lập biên bản vi phạm tạm giữ phương tiện. Lúc này, ông Đinh Quốc Thông đã có hành động xô đẩy tổ công tác đang làm nhiệm vụ, gạt biên bản rơi xuống đất và tự xưng là thiếu tá quân đội. Lực lượng CSGT buộc phải khống chế đưa cả người và phương tiện về trụ sở và kiểm tra nồng độ cồn đối với ông Thông. Kết quả, ông Thông có nồng độ cồn 0,868 miligam/lít khí thở.

Theo thông tin ban đầu, ông Đinh Quốc Thông khai mình là thiếu tá quân đội, công tác ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.