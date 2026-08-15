Xả súng tại Mỹ khiến 6 người thiệt mạng

(VTC News) -

Theo thông báo của Cảnh sát bang Michigan (Mỹ), lực lượng chức năng nhận được báo cáo về vụ nổ súng tại ngôi nhà ở hạt Missaukee, cách Detroit khoảng 272 km về phía tây bắc khi người dân phát hiện 3 người thiệt mạng và một người khác trong tình trạng nguy kịch. Người bị thương đã được đưa đến bệnh viện.

Nghi phạm Chad Hickman (39 tuổi) bỏ trốn trước khi lực lượng chức năng đến hiện trường. Trong quá trình lực lượng thực thi pháp luật tiến hành cuộc tìm kiếm quy mô lớn đối với người này, họ phát hiện thêm nạn nhân tử vong tại ngôi nhà khác.

Mỹ tiếp tục ghi nhận vụ xả súng gây chết người. (Ảnh: Reuters)

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, cảnh sát cảnh báo công chúng rằng nghi phạm Hickman có vũ khí và rất nguy hiểm, người dân không nên tiếp cận anh ta.

Sau đó, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe của Hickman trong khu rừng gần hồ Whitlock, từ đó phát hiện thi thể nghi phạm và một người nữa. Cơ quan thực thi pháp luật cho biết họ đang điều tra vụ nổ súng nhưng chưa công bố thông tin về nguyên nhân tử vong của từng người cũng như liệu họ có quan hệ huyết thống với nhau hay không.

“Tình huống này thật đau lòng cho cộng đồng và là thách thức lớn đối với nhà điều tra. Chúng tôi vẫn cam kết điều tra kỹ lưỡng và sẽ cập nhật khi có thêm thông tin mới”, Trung úy Ashley Miller nói thêm.

Theo cảnh sát, thông tin cá nhân như tên và tuổi của những người thiệt mạng sẽ không được công bố cho đến khi gia đình họ nhận thông báo.

Hôm 18/8, Mỹ cũng ghi nhận vụ xả súng xảy ra tại nhà hàng In-N-Out Burger ở thành phố Twin Falls, bang Idaho khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Cảnh sát tiếp nhận cuộc gọi báo về vụ xả súng đang diễn ra bên trong khu vực ăn uống của nhà hàng vào khoảng 14h30.

Theo cảnh sát trưởng Twin Falls Matthew Hicks, nghi phạm tử vong trong vụ xả súng, nhưng chưa xác định liệu người này có nằm trong số 3 người thiệt mạng kể trên hay không cũng như nguyên nhân nào dẫn đến cái chết.