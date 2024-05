'Anora' giành giải Cành cọ Vàng của Liên hoan phim Cannes 2024

Cành cọ Vàng (Palme d'Or) - giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim Cannes năm nay được trao cho bộ phim Anora của đạo diễn người Mỹ Sean Baker trong lễ trao giải diễn ra vào tối 25/5 theo giờ địa phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, sau 11 ngày tranh tài, Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 77, do đạo diễn, biên kịch và diễn viên người Mỹ Greta Gerwig chủ trì, đã công bố các tác phẩm đạt những giải thưởng năm nay.

Trong buổi công chiếu tại Cannes, bộ phim của đạo diễn Baker đã nhận được tràng pháo tay dài 10 phút từ người xem.

Đạo diễn Sean Baker của bộ phim "Anora." (Nguồn: AP)

Trong khi đó, Giải thưởng Lớn (Grand Prix) đã được trao cho bộ phim All We Imagine as Light của đạo diễn người Ấn Độ Payal Kapadia.

Một bất ngờ khác nữa tại Liên hoan phim Cannes năm nay đó là phim Emilia Perez của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard được trao giải Ban giám khảo (Prix du Jury) và giải Nữ chính xuất sắc nhất được trao cho toàn bộ dàn cast nữ của phim gồm Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Karla Sofia Gascon, Zoe Saldaña và Adriana Paz.

Giải Nam chính xuất sắc nhất lại thuộc về nam tài tử Jesse Plemons với vai diễn trong Kinds of Kindness của đạo diễn Yórgos Lánthimos.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Miguel Gomes với bộ phim Grand Tour. Đạo diễn người Bồ Đào Nha kể về chuyến tham quan của một công chức người Anh đến Đông Nam Á vào năm 1917 thông qua những cảnh đen trắng, đại diện cho những năm 1910, được xen kẽ với những cảnh quay màu, diễn ra vào năm 2020, tạo nên sự hấp dẫn độc đáo thu hút người xem từ đầu đến cuối phim.

Giải Kịch bản hay nhất được trao cho bộ phim The Substance của Coralie Fargeat.

Giải Ống kính Vàng (Camera d'Or) đã thuộc về đạo diễn người Na Uy Halfdan Ullmann Tondel với tác phẩm đầu tay Armand.

Ngoài ra, Giải thưởng dành cho phim ngắn được trao cho phim The Man Who Could Not Remain Silent của đạo diễn người Croatia Nebojša Slijpeceviec và giải Un Certain Regard được trao cho tác phẩm Black Dog của đạo diễn Guan Hu.

Cannes là một trong những liên hoan phim uy tín nhất thế giới, được tổ chức lần đầu vào năm 1946. Kể từ đó, sự kiện luôn được tổ chức vào tháng Năm hàng năm tại thành phố xinh đẹp nằm ở Đông Nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải.

Liên hoan phim thường thu hút sự tham gia của nhiều minh tinh điện ảnh, là nơi gặp gỡ ưa thích của các nhà sản xuất phim để giới thiệu những bộ phim mới nhất và chào bán tác phẩm của họ cho các nhà phân phối đến từ khắp nơi trên thế giới.