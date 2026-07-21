79 trường ở TP.HCM tuyển sinh bổ sung lớp 10 công lập năm 2026

(VTC News) -

Đối tượng được đăng ký xét tuyển bổ sung là những học sinh không trúng tuyển bất kỳ nguyện vọng nào trong đợt 1 và có tổng điểm 3 môn thi cộng ưu tiên, khuyến khích (nếu có) lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường.

Trong các trường tuyển bổ sung, THPT Phong Phú tuyển nhiều nhất với 214 em. Trường THPT Nguyễn Văn Tăng cũng tuyển thêm gần 200 em. Một số trường tuyển hơn 100 em là Trung Lập, Võ Minh Đức, An Nhơn Tây, Trịnh Hoài Đức...

Danh sách 79 trường tuyển bổ sung học sinh lớp 10 như sau:

Theo quy định, mỗi học sinh chỉ được đăng ký vào 1 trường, nộp hồ sơ tại trường từ ngày 22 đến 29/7 và không được thay đổi. Kết quả được công bố vào ngày 3/8 đến chậm nhất ngày 7/8/2026.

Ngày 8/8/2026, các trường gửi danh sách học sinh trúng tuyển bổ sung về Sở GD&ĐT.

Học sinh có nguyện vọng tuyển sinh bổ sung nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THPT gồm phiếu báo điểm kết quả thi tuyển sinh 10 được cấp bởi trường THCS nơi học sinh đăng ký dự thi.

Trường THPT sẽ sử dụng phần mềm quản lý thi của Sở cung cấp để xét thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển bổ sung.

Trường hợp số học sinh đủ điều kiện trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu còn thiếu do có nhiều học sinh bằng điểm nhau ở mức điểm xét cuối cùng, Hội đồng tuyển sinh bổ sung của trường xem xét, điều chỉnh giảm số lượng trúng tuyển tại mức điểm này, đảm bảo nguyên tắc tổng số học sinh trúng tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung được giao.

Trường hợp phát sinh vượt quá thẩm quyền xử lý của trường, Hội đồng tuyển sinh bổ sung của trường báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Sở GDĐT căn cứ tình hình thực tế, xem xét, quyết định xử lý theo thẩm quyền.

Kỳ thi lớp 10 kết thúc hôm 2/6. Trong năm đầu tiên sau sáp nhập (TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương), thành phố có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước. Tỷ lệ trúng tuyển khoảng 78%.