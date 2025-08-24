Loạt trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung 2025

(VTC News) -

Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển bổ sung gần 320 chỉ tiêu cho các ngành: Khoa học và Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, Điều khiển thông minh và Tự động hóa, Cơ điện tử thông minh và sản xuất theo phương thức Nhật Bản, Công nghệ thực phẩm và sức khỏe, Nông nghiệp thông minh và bền vững, Kỹ thuật Xây dựng, Đổi mới và phát triển toàn cầu.

Trường xét tuyển theo các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội, xét tuyển kết quả SAT, xét hồ sơ năng lực (đánh giá hồ sơ và phỏng vấn).

Trường Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu, nhận hồ sơ từ ngày 23/8 đến hết 12h ngày 28/8. Trường xét tuyển bổ sung theo 2 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội. Mức điểm nhận hồ sơ dao động từ 19-20 điểm.

Đại học Phenikaa xét tuyển bổ sung năm 2025 với thời gian từ 23/8-4/9, thông qua các phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025; xét học bạ; xét điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc kết quả kỳ thi V-SAT.

Từ ngày 23/8-31/8, trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung cho 23 ngành đào tạo hệ chính quy theo 3 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM 2025.

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo các phương thức trên lần lượt là từ 15, 18 và 500 điểm trở lên.

Trường Đại học Công thương TP.HCM thông báo tuyển bổ sung ngành Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ vật liệu và Quản trị kinh doanh - Chương trình Liên kết Đại học Shinawatra, Thái Lan dựa trên 4 phương thức: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét quả thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM, xét tuyển kết quả môn thi của kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư Phạm TP.HCM kết hợp kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng với từng ngành.

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì thông báo tuyển sinh bổ sung 13 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy năm 2025. Với xét học bạ THPT, trường yêu cầu tổng điểm 3 môn lớp 12 từ 18 điểm trở lên. Với xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, trường yêu cầu tổng điểm 3 môn từ 15 điểm trở lên.

Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển bổ sung vào các ngành của trường. Trong đó, các ngành Quản trị và An ninh, Quản trị An ninh phi truyền thống, Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe cùng lấy điểm chuẩn xét tuyển bổ sung là 19. Ngành Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ có điểm chuẩn 19,5, ngành Quản trị Nhân lực và Nhân tài có điểm chuẩn bổ sung là 20,5.

Từ ngày 1/9-15/9, trường Đại học CMC nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu theo các phương thức xét tuyển dựa vào điểm học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực của trường Đại học CMC, xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT và đề án tuyển sinh của trường.

Các ngành tuyển bổ sung bao gồm: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo, Kỹ thuật Phần mềm, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Thiết kế vi mạch bán dẫn), Quản trị Kinh doanh, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Digital Marketing, Thương mại điện tử, Thiết kế Đồ họa, Đồ họa game, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, tiếng Nhật thương mại.

