7 thực phẩm có công dụng thanh lọc máu

(VTC News) -

Vì sao cần làm sạch mạch máu?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của ThS.BSNT Trần Tiến Tùng cho biết, mạch máu rất quan trọng trong việc vận chuyển các chất dinh dưỡng và oxy để nuôi dưỡng và duy trì hoạt động của các tế bào và nhiều cơ quan trong cơ thể. Máu còn có nhiệm vụ đào thải carbon dioxide và chất thải ra ngoài tế bào.

Mạch máu “không sạch” là tình trạng trong mạch máu tích trữ quá nhiều những chất độc hại, mảng bám... gây cản trở sự lưu thông máu và dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nguy hiểm. Thậm chí, bệnh lý hoặc thói quen sinh hoạt không lành mạnh, môi trường ô nhiễm, ăn thực phẩm không đảm bảo, nhiều người đang ở độ tuổi 20 đến 30 nhưng tình trạng mạch máu lại giống như những người đang ở tuổi 60.

Khi mạch máu “không sạch” dễ xảy ra quá trình ùn tắc, cản trở lưu thông máu. Từ đó, dẫn đến hàng loạt các yếu tố nguy cơ rủi ro về sức khỏe như tăng cholesterol bị tăng cao, tăng huyết áp, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.

Làm sạch và thanh lọc máu chính là cách loại bỏ những chất béo, chất độc hại ra khỏi thành động mạch, giúp máu lưu thông dễ dàng. Từ đó, những cơ quan trong cơ thể cũng hoạt động hiệu quả hơn, bao gồm gan, thận và hệ bạch huyết.

Những loại thực phẩm giúp thanh lọc máu

Mọi người có thể tham khảo một số thực phẩm giải độc máu giúp tăng cường miễn dịch, cải thiện lưu thông máu và làm giảm mệt mỏi:

Tỏi

Báo Lao động dẫn nguồn trang Boldsky cho biết, tỏi chứa nhiều chất chống oxy hóa và các khoáng chất cần thiết khác giúp giảm lượng cholesterol xấu và giúp thanh lọc máu. Bên cạnh đó, tỏi còn có tác dụng làm giảm huyết áp, giúp tim và thận hoạt động tốt, tạo điều kiện để lọc máu tốt hơn.

Tỏi và đậu hũ là hai thực phẩm tác dụng thanh lọc máu rất hiệu quả

Nghệ

Nghệ có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm và chống trầm cảm, hỗ trợ giải độc máu hiệu quả. Có thể dùng nghệ như gia vị, làm sữa nghệ hoặc uống bột nghệ để hỗ trợ quá trình thanh lọc máu.

Ngò tây

Ngò tây là một trong những thực phẩm có lợi cho qua trình thải độc tố và giảm cholesterol xấu trong máu. Điều này là do ngò tây giàu giàu vitamin A, C, K và folate giúp thanh lọc máu hiệu quả.

Cà rốt

Củ cà rốt là thực phẩm số một tác dụng thanh lọc máu, làm chậm lão hoá, ngăn ngừa ung thư. Y học hiện đại xác định các gốc tự do bị oxy hóa là nguyên nhân gây lão hóa, ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim, bệnh thấp khớp, viêm phổi. Một số chất giúp loại bỏ gốc tự do như vitamin A, vitamin C, vitamin E được tìm thấy rất nhiều trong củ cà rốt. Lưu ý cà rốt ăn nhiều có thể gây vàng da do màu đặc trưng của loại củ này, do đó nên cân nhắc ăn với lượng phù hợp.

Đậu hũ

Báo VnExpress dẫn nguồn sách Bản thảo cương mục cho biết, đậu hũ là protein thực vật tuyệt vời, chứa axit linoleic, axit linolenic và axit béo không bão hòa khác, giúp ngăn tăng lipid trong máu. Ngoài ra, đậu phụ có chứa lecithin, canxi, kali, kẽm, sắt và các khoáng chất khác giúp tăng cường vận động của não.

Đậu hũ khi ăn vào sẽ có tỷ lệ hấp thụ lên đến 100%, nên người già và người rối loạn tiêu hóa có thể dùng nó làm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. "Bản thảo cương mục" cũng ghi đậu phụ có chức năng tiêu hóa rất tốt, cải thiện sức khỏe, làm sạch máu và hạ sốt.

Húng quế

Húng quế không chỉ giàu chất chống oxy hóa mà còn có đặc tính kháng khuẩn và chống trầm cảm tự nhiên. Do đó, thêm rau húng quế vào bữa ăn hằng ngày là cách đơn giản giúp giải độc, thanh lọc máu an toàn.

Ớt cayenne

Ớt cayenne rất giàu vitamin A, B, C, E, K và các khoáng chất như kali và magie. Các chất dinh dưỡng dồi dào này giúp lọc máu hiệu quả, giữ cho cơ thể khỏe mạnh.