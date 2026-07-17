Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

Ngày 17/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa triệt xóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ quy mô lớn.

Trước đó, Công an tỉnh đã huy động Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các lực lượng liên quan, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu và từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây.

Các đối tượng trong đường dây cá độ. (Ảnh: C.A)

Đến ngày 10/7, Ban chuyên án đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm, đấu tranh và phá thành công chuyên án.

Kết quả điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc này do Nguyễn Đức Nghiêm (SN 1994, trú tại thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu. Từ khoảng tháng 2/2026 đến nay, Nghiêm đã sử dụng tài khoản tổng trên trang web bong88ag.com, sau đó phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng quản lý, tiếp tục chia nhỏ cho các đại lý và người chơi tham gia cá cược trên Internet.

Đây là một đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân tầng quản lý nhiều cấp độ, từ đối tượng cầm đầu đến các đại lý cấp dưới và người trực tiếp tham gia cá cược. Các đối tượng phân công vai trò cụ thể nhằm điều hành hoạt động chặt chẽ và thanh toán thắng, thua bằng tiền trên không gian mạng.

Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng, đồng thời khởi tố 9 bị can liên quan.

Các bị can Châu Chí Phước (SN 1991), Lê Trọng Thảo (SN 1985), Tô Ngọc Minh (SN 1987), cùng trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Văn Dĩ (SN 1991, trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị can Nguyễn Thành Đồng (SN 1987, trú phường Bình Thuận); Võ Mễ Kế (SN 1984), Bùi Đình Hải Đăng (SN 1984), Nguyễn Khiết Tâm (SN 1992), cùng trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng và Lưu Quang Huy (SN 1987, trú xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.