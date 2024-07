5 tác dụng bất ngờ khi uống trà vỏ chuối

(VTC News) -

Lợi ích sức khỏe của trà vỏ chuối

Chống oxy hóa

Một trong những lợi ích chính của trà vỏ chuối là chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao. Chất chống oxy hóa là các phân tử bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương do các gốc tự do có hại gây ra. Các phân tử này có thể gây tổn thương tế bào, dẫn tới stress oxy hóa, cuối cùng là các bệnh mạn tính như ung thư và tim mạch.

Tiêu thụ các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc các tình trạng trên. Uống trà vỏ chuối là cách tuyệt vời để bổ sung thêm chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Một trong những chất chống oxy hóa có trong trà vỏ chuối là vitamin C. Vitamin này có thể chống lại tác hại do các gốc tự do gây ra. Không những thế, vitamin C còn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất collagen, loại protein cần thiết để duy trì làn da, bộ xương và các mô liên kết luôn khỏe mạnh.

Ngoài chất chống oxy hóa, trà vỏ chuối còn là nguồn cung cấp vitamin B6, kali và chất xơ.

Vỏ chuối hóa ra tốt hơn chúng ta nghĩ. (Ảnh: Getty Images)

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa

Một lợi ích tiềm năng khác của trà vỏ chuối là khả năng cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Vỏ chuối chín chứa chất xơ. Uống trà vỏ chuối giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa táo bón.

Ngoài ra, chất xơ trong trà vỏ chuối cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng bằng cách đào thải các độc tố gây ung thư có trong đường ruột.

Chống viêm

Trà vỏ chuối cũng được cho là có đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể đối với chấn thương hoặc nhiễm trùng, nhưng tình trạng viêm mạn tính có thể góp phần gây ra nhiều vấn đề bao gồm bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Bằng cách giảm viêm trong cơ thể, trà vỏ chuối có thể giúp giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe kể trên.

Giúp ngủ ngon hơn

Trà vỏ chuối thường được dùng với mục đích hỗ trợ giấc ngủ, giúp bạn ngủ ngon giấc hơn. Nguyên nhân là do vỏ chuối có chứa magiê và tryptophan. Những chất này đều có đặc tính thư giãn cơ, kích thích cơ thể sản xuất các hormone gây buồn ngủ là serotonin và melatonin.

Lưu ý khi uống trà vỏ chuối

Cần lưu ý khi uống trà vỏ chuối. (Ảnh: Only my health)

Mặc dù trà vỏ chuối thường được coi là an toàn khi sử dụng, nhưng vẫn có một số tác dụng phụ tiềm ẩn mà bạn cần lưu ý.

Dị ứng

Một số người có thể bị dị ứng với chuối với các biểu hiện là phát ban trên da, nổi mề đay, ngứa hoặc khó thở.

Tương tác với một số loại thuốc

Trà vỏ chuối chứa kali. Tiêu thụ kali ở nồng độ cao có thể tương tác với một số loại thuốc như thuốc điều trị huyết áp hoặc bệnh thận. Do đó, trước khi uống trà vỏ chuối như thói quen hàng ngày, hãy trao đổi với bác sĩ điều trị.

Gặp các vấn đề về tiêu hóa

Tiêu thụ lượng lớn chất xơ trong vỏ chuối có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, chướng bụng và tiêu chảy đối với những người mắc các vấn đề về dạ dày hoặc đường ruột.

Nguy cơ nhiễm thuốc trừ sâu

Nếu bạn sử dụng chuối có thuốc trừ sâu, bạn có thể nhiễm loại hóa chất độc hại này khi lấy vỏ chuối làm trà. Do đó, hãy đảm bảo mua chuối an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

Dùng vỏ của quả chuối chín

Khi làm trà vỏ chuối, hãy dùng vỏ của quả chuối chín. Vỏ quả chuối chưa chín có thể có hàm lượng tanin và các hợp chất có vị đắng cao. Các hợp chất này có thể gây hại cho cơ thể.

Cách làm trà vỏ chuối

Cách làm trà vỏ chuối rất đơn giản (Ảnh: Sleep)

Nguyên liệu:

2 vỏ chuối chín

4 cốc nước

Có thể chuẩn bị thêm đường hoặc mật ong để tạo ngọt; quế, gừng, chanh để tăng hương vị.

Cách làm:

Rửa sạch vỏ chuối và loại bỏ những phần thừa bên trong vỏ

Cắt vỏ chuối thành từng miếng nhỏ hoặc lát mỏng

Đun sôi nước

Cho vỏ chuối vào nước sôi, sau đó giảm lửa

Để trà sôi liu riu trong vòng 10-15 phút

Nhấc ấm trà ra khỏi bếp, để nguyên trong vòng 10-15 phút nữa

Lọc trà để loại bỏ phần cặn sót lại

Có thể thêm đường hoặc mật ong để tạo ngọt cho trà. Nếu muốn tăng hương vị, có thể thêm các thành phần khác như quế, gừng, chanh vào trà.