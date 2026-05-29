5 lỗi thiết kế phòng khách khiến nhà kém sang

Phòng khách không chỉ là nơi tiếp đón khách mà còn là không gian sinh hoạt chung quan trọng của cả gia đình. Một phòng khách đẹp cần đảm bảo sự hài hòa giữa công năng, ánh sáng, màu sắc và nội thất.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều gia đình vô tình mắc những sai lầm trong quá trình thiết kế, khiến không gian trở nên bí bách, rối mắt và thiếu sang trọng.

Chọn quá nhiều đồ nội thất

Không ít gia chủ muốn đưa thật nhiều món đồ vào phòng khách như sofa cỡ lớn, bàn trà cầu kỳ, kệ trang trí, tủ rượu hay nhiều vật dụng decor khiến không gian trở nên chật chội.

Đặc biệt với những căn hộ diện tích nhỏ, việc sử dụng quá nhiều nội thất sẽ làm mất sự thông thoáng, khiến căn phòng bí bách và khó tạo cảm giác sang trọng. Thay vì số lượng, nên ưu tiên những món đồ tối giản, đa năng và có kích thước phù hợp với diện tích thực tế.

Sử dụng một nguồn sáng duy nhất trên trần

Nhiều gia đình chỉ lắp một đèn trần làm nguồn chiếu sáng chính cho phòng khách. Tuy nhiên, cách bố trí này thường khiến không gian thiếu chiều sâu, ánh sáng phân bổ không đồng đều và làm tổng thể căn phòng trở nên đơn điệu, kém sang.

Ánh sáng từ đèn trần chủ yếu chiếu theo hướng từ trên xuống nên dễ tạo bóng đổ ở nhiều khu vực, đặc biệt vào buổi tối khi không còn ánh sáng tự nhiên. Điều này khiến phòng khách có cảm giác lạnh lẽo, thiếu sự ấm cúng và đôi khi khá tối ở các góc khuất.

Để phòng khách hiện đại và tinh tế hơn, gia chủ nên kết hợp nhiều lớp ánh sáng như đèn cây, đèn hắt, đèn treo tường hoặc tận dụng ánh sáng tự nhiên nhằm tạo cảm giác hài hòa và ấm áp cho toàn bộ không gian.

Lạm dụng quá nhiều màu sắc

Phối quá nhiều màu trong cùng một không gian là lỗi khiến phòng khách trở nên rối mắt và thiếu sự đồng bộ. Một số gia đình sử dụng màu sơn tường nổi bật kết hợp sofa nhiều họa tiết, rèm cửa màu đậm và đồ decor sặc sỡ khiến tổng thể mất cân đối.

Theo các chuyên gia nội thất, phòng khách nên duy trì bảng màu hài hòa với khoảng 2–3 tông chủ đạo. Những gam màu trung tính như trắng, kem, be, xám hoặc nâu gỗ thường mang lại cảm giác hiện đại và cao cấp hơn.

Lạm dụng một chất liệu

Sử dụng một chất liệu trong phòng khách, chẳng hạn phủ gỗ bóng từ tường, sàn đến toàn bộ nội thất, dễ khiến không gian trở nên nặng nề và thiếu sự linh hoạt. Sự lặp lại liên tục của cùng một bề mặt còn làm căn phòng mất đi điểm nhấn, thiếu chiều sâu và tạo cảm giác đơn điệu.

Trong nhiều trường hợp, các bề mặt giống nhau phản chiếu ánh sáng liên tục còn gây cảm giác chói mắt hoặc bí bách, đặc biệt với những không gian có diện tích nhỏ.

Ngoài yếu tố thị giác, thiết kế nội thất hiện đại còn đề cao trải nghiệm xúc giác. Một phòng khách đẹp không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn cần mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Vì vậy, việc kết hợp đa dạng chất liệu như gỗ, kính, kim loại, đá hoặc vải sẽ giúp không gian hài hòa hơn, tăng chiều sâu thẩm mỹ và tạo cảm giác sang trọng, tinh tế.

Treo quá nhiều đồ trang trí

Treo quá nhiều tranh ảnh, đồ lưu niệm hoặc phụ kiện trang trí trên tường dễ khiến phòng khách trở nên lộn xộn và mất điểm sang trọng.

Các chuyên gia khuyên rằng chỉ nên chọn một vài điểm nhấn nổi bật thay vì trang trí dàn trải. Sự tối giản đúng mức thường giúp không gian tinh tế và hiện đại hơn.

Bằng Lăng