Kinh nghiệm chọn giấy dán tường cho phòng khách bền đẹp

Chọn giấy dán tường cho phòng khách không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn liên quan đến độ bền và sự tiện dụng.

Dưới đây là những kinh nghiệm hữu ích giúp chọn giấy dán tường phòng khách vừa đẹp mắt vừa bền theo thời gian:

Xác định phong cách trang trí

Khi chọn giấy dán tường cho phòng khách, nên ưu tiên mẫu mã phù hợp với phong cách nội thất tổng thể. Với không gian hiện đại, những thiết kế có họa tiết tối giản, gam màu trung tính hoặc tông sáng sẽ giúp căn phòng thêm tinh tế và rộng rãi.

Nếu theo phong cách cổ điển hoặc tân cổ điển, các mẫu giấy có hoa văn mềm mại, sắc màu pastel hoặc tông đậm sang trọng sẽ là lựa chọn lý tưởng. Trong khi đó, những không gian hướng đến sự nhẹ nhàng, thanh lịch nên ưu tiên giấy dán tường trơn hoặc họa tiết nhỏ, kết hợp với các gam màu nhã nhặn.

Chọn chất liệu giấy dán tường phù hợp

Chất liệu là yếu tố quyết định độ bền, tính thẩm mỹ và khả năng sử dụng của giấy dán tường. Trên thị trường hiện nay, các dòng sản phẩm phổ biến gồm giấy phủ vinyl, giấy truyền thống và giấy dán tường vải. Mỗi loại đều có những đặc tính riêng, phù hợp với từng nhu cầu và điều kiện sử dụng khác nhau.

Giấy dán tường phủ vinyl có khả năng chống ẩm tốt, bề mặt dễ lau chùi và độ bền cao. Đây là lựa chọn lý tưởng cho phòng khách - khu vực thường xuyên sử dụng và dễ bám bụi.

Giấy dán tường truyền thống có ưu điểm thân thiện với môi trường, mang lại vẻ đẹp tự nhiên nhưng khả năng vệ sinh hạn chế hơn và cần được sử dụng trong không gian khô ráo.

Trong khi đó, giấy dán tường vải tạo cảm giác sang trọng, mềm mại và tăng chiều sâu cho không gian.

Màu sắc hài hòa

Màu sắc của giấy dán tường ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận về không gian. Với phòng khách nhỏ, nên ưu tiên các gam màu sáng như trắng kem, be, ghi nhạt hoặc pastel để tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng. Những họa tiết đơn giản, sọc dọc hoặc hoa văn nhỏ cũng giúp “ăn gian” chiều cao và diện tích.

Với phòng khách rộng, gia chủ có thể chọn các tông màu đậm hơn như xanh rêu, xám đậm, nâu hoặc vàng đồng nhằm tăng chiều sâu và tạo điểm nhấn sang trọng.

Đặc biệt, màu giấy dán tường cần đồng bộ với sofa, rèm cửa, sàn nhà và phong cách nội thất tổng thể.

Họa tiết phù hợp

Giấy dán tường có nhiều mẫu mã, từ trơn màu, vân vải, giả đá, giả gỗ đến họa tiết cổ điển cầu kỳ.

Nếu phòng khách theo phong cách hiện đại, nên chọn các mẫu đơn sắc, họa tiết hình học hoặc vân xi măng tối giản.

Đối với không gian tân cổ điển, các mẫu hoa văn ánh kim hoặc họa tiết đối xứng sẽ giúp tôn lên vẻ sang trọng.

Trong khi đó, phong cách Scandinavian phù hợp với giấy dán tường màu trung tính, họa tiết nhẹ nhàng lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

Thương hiệu uy tín

Giấy dán tường chất lượng thường có màu sắc nét, độ bám dính tốt và ít phai màu theo thời gian. Gia chủ nên chọn sản phẩm từ các thương hiệu uy tín và nguồn gốc sản phẩm rõ ràng.

Không nên ham rẻ lựa chọn các sản phẩm kém chất lượng, bởi giấy dễ bong mép, bạc màu hoặc xuất hiện mùi khó chịu sau một thời gian sử dụng.