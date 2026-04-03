(VTC News) -

Những năm gần đây, thiết kế liên thông phòng khách và bếp trở thành xu hướng chủ đạo, đặc biệt ở nhà phố và căn hộ chung cư. Không gian mở giúp ngôi nhà trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn. Tuy nhiên, thực tế sử dụng lại cho thấy không phải gia đình nào cũng phù hợp với kiểu bố trí này. Vì vậy, việc có nên làm vách ngăn giữa phòng khách và bếp hay không cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ưu điểm của vách ngăn giữa phòng khách và bếp

Vách ngăn giữa phòng khách và bếp mang lại nhiều ưu điểm đáng kể trong tổ chức không gian sống. Trước hết, giải pháp này giúp phân tách rõ ràng hai khu vực chức năng, hạn chế mùi thức ăn và tiếng ồn từ bếp lan sang phòng khách, từ đó giữ được sự sạch sẽ và thoải mái cho không gian tiếp khách.

Bên cạnh đó, vách ngăn còn góp phần tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn nội thất nếu được thiết kế khéo léo với các vật liệu như gỗ, kính hoặc lam trang trí. Một số loại vách còn tích hợp kệ, tủ giúp tối ưu hóa diện tích lưu trữ, mang lại sự tiện nghi và gọn gàng cho ngôi nhà.

Hơn nữa, vách ngăn di dộng giữa phòng khách và bếp có thể linh hoạt thay đổi khi muốn làm mới không gian sống.

Hạn chế khi làm vách ngăn giữa phòng khách và bếp

Bên cạnh ưu điểm, việc lắp đặt vách ngăn giữa phòng khách và bếp cũng tồn tại những hạn chế nhất định. Nếu không được tính toán hợp lý, vách ngăn có thể làm giảm sự thông thoáng, cản trở ánh sáng tự nhiên và khiến không gian trở nên chật chội, đặc biệt với những căn hộ nhỏ.

Ngoài ra, sự phân tách này đôi khi làm mất đi tính kết nối giữa các thành viên trong gia đình, khiến sinh hoạt chung kém linh hoạt hơn. Trong một số trường hợp, thiết kế vách ngăn không phù hợp còn gây cảm giác nặng nề, chia cắt không gian, ảnh hưởng đến tổng thể thẩm mỹ của ngôi nhà.

Các loại vách ngăn nhẹ như gỗ, nhựa hoặc mica thường không có độ chắc chắn cao như vách bê tông hay tường gạch truyền thống, vì vậy dễ bị ảnh hưởng hoặc hư hỏng khi xảy ra va chạm mạnh.

Có nên làm vách ngăn giữa phòng khách và bếp?

Theo các chuyên gia nội thất, việc có làm vách ngăn giữa phòng khách và bếp hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Mỗi lựa chọn đều có ưu và nhược điểm riêng, phụ thuộc vào diện tích nhà, thói quen sinh hoạt và gu thẩm mỹ của từng gia đình.

Nếu không gian đủ rộng, vách ngăn phòng khách và bếp sẽ tạo sự phân chia hợp lý, không gây cảm giác chật chội. Với những gia đình thường xuyên nấu nướng, đặc biệt là các món chiên xào nhiều dầu mỡ, việc không có sự phân tách rõ ràng có thể khiến không gian sinh hoạt chung bị ám mùi, gây khó chịu.

Với những ngôi nhà có diện tích lớn hoặc thiết kế theo phong cách cổ điển, việc phân chia không gian bằng vách ngăn giúp tạo bố cục rõ ràng, tăng tính sang trọng và chiều sâu cho nội thất.

Ngược lại, những căn hộ nhỏ hoặc nhà ống diện tích hạn chế, việc loại bỏ vách ngăn lại là giải pháp tối ưu. Không gian mở giúp ánh sáng và gió lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác rộng rãi, giảm sự bí bách.

Trong trường hợp ngân sách xây dựng cần ưu tiên cho những hạng mục quan trọng hơn, gia chủ có thể cân nhắc tạm hoãn việc làm vách ngăn. Thay vào đó, nên đầu tư vào máy hút mùi công suất lớn kết hợp hệ thống thông gió hiệu quả nhằm kiểm soát mùi bếp và đảm bảo không gian sinh hoạt luôn thông thoáng.

Hiện nay, thay vì lựa chọn có làm vách ngăn hoặc không, nhiều gia đình ưu tiên các giải pháp vách ngăn linh hoạt. Đây là xu hướng thiết kế dung hòa giữa thẩm mỹ và công năng.