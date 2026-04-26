Những mẫu phòng khách tân cổ điển được ưa chuộng nhất hiện nay

Phòng khách tân cổ điển thường sử dụng các đường phào chỉ nhẹ nhàng, bố cục cân đối, màu sắc trang nhã như trắng, kem, be, xám hoặc vàng nhạt. Những yếu tố này giúp không gian vừa sang trọng vừa gần gũi, phù hợp với nhiều loại hình nhà ở từ căn hộ chung cư đến biệt thự.

Dưới đây là những xu hướng thiết kế phòng khách tân cổ điển được ưa chuộng nhất hiện nay.

Phòng khách tân cổ điển đơn giản

Phòng khách phong cách tân cổ điển đơn giản nhưng không kém phần sang trọng nhờ sự kết hợp giữa phào chỉ thạch cao và sofa gam màu trung tính. Các đường nét mềm mại uyển chuyển tạo nên một không gian thanh lịch, mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Phòng khách tân cổ điển nhẹ nhàng

Hướng đến sự tối giản trong các món đồ nội thất, phòng khách tân cổ điển nhẹ nhàng vẫn toát lên vẻ đẹp ấn tượng. Gam màu trắng kết hợp đồ nội thất hiện đại giúp không gian trở nên trang nhã và sang trọng.

Phòng khách tân cổ điển cho nhà ống

Ưu tiên các vật liệu có khả năng phản chiếu tốt, kết hợp bảng màu trầm chủ đạo và nội thất nhập khẩu cao cấp, phòng khách nhà phố tân cổ điển được định hình như một đại sảnh sang trọng dành cho những buổi gặp gỡ, sum họp.

Mọi chi tiết trong không gian đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo sự rộng rãi, thông thoáng, đồng thời tôn lên đẳng cấp đặc trưng của phong cách tân cổ điển.

Phòng khách tân cổ điển kết hợp yếu tố phương Đông

Mẫu phòng khách này có sự kết hợp giữa nội thất tân cổ điển với đồ trang trí Á Đông. Phòng khách sử dụng các vật liệu truyền thống của Việt Nam như tre, gỗ, mây.

Phòng khách tân cổ điển đậm chất biệt thự

Những chất liệu giàu tính phản chiếu kết hợp tranh treo mang tính nghệ thuật tạo nên không gian phòng khách sang trọng, độc đáo và khác biệt.

Phòng khách tân cổ điển cho nhà diện tích nhỏ

Với những phòng khách có diện tích hạn chế, khi áp dụng phong cách tân cổ điển, yếu tố tối giản cần được đặt lên hàng đầu để tối ưu không gian. Thay vì lựa chọn các chi tiết trang trí cầu kỳ hoặc sử dụng nội thất kích thước lớn, nên ưu tiên các đường nét gọn gàng, hình khối tinh giản cùng đồ nội thất vừa phải để tạo cảm giác thoáng rộng hơn.