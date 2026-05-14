(VTC News) -

Ngăn đá tủ lạnh là nơi để bảo quản các loại thực phẩm tươi sống từ thịt, cá đến những khay đá viên. Tuy nhiên, nhiều người thường có lầm tưởng rằng nhiệt độ lạnh sâu có thể tiêu diệt mọi loại vi khuẩn và ngăn chặn mùi hôi.

Thực tế, ngăn đá nếu không được chăm sóc đúng cách sẽ trở thành ổ chứa mùi thực phẩm hỗn hợp và các loại nấm mốc, vi khuẩn chịu nhiệt độ thấp. Một ngăn đá bốc mùi không chỉ làm giảm chất lượng món ăn mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của cả gia đình.

Ngăn đá tủ lạnh dễ tích tụ nấm mốc, vi khuẩn hơn nhiều người vẫn tưởng. (Ảnh: Dreamines)

5 cách vệ sinh, khử mùi ngăn đá tủ lạnh

Việc vệ sinh định kỳ giúp ngăn đá tủ lạnh hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm điện năng và kéo dài tuổi thọ máy móc. Dưới đây là một vài cách đơn giản, hiệu quả mà bạn có thể dễ dàng áp dụng ngay.

Phân loại thực phẩm

Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quy trình vệ sinh chính là giải phóng không gian. Nhiều người thường có thói quen tích trữ thực phẩm trong ngăn đá quá lâu, dẫn đến việc nhiều gói đồ bị lãng quên dưới đáy hoặc góc khuất.

Trước khi bắt tay vào lau chùi, hãy lấy toàn bộ thực phẩm ra ngoài và phân loại chúng. Những túi thịt đã biến đổi màu sắc, thực phẩm quá hạn hoặc những túi đá cũ lâu ngày không dùng tới nên được loại bỏ ngay lập tức.

Để đảm bảo thực phẩm không bị rã đông quá nhanh trong quá trình vệ sinh, bạn nên sử dụng thùng xốp hoặc túi giữ nhiệt chuyên dụng. Việc làm trống ngăn đá không chỉ giúp bạn dễ dàng thao tác mà còn là cơ hội để rà soát lại thói quen chi tiêu và lưu trữ thực phẩm của gia đình.

Trước tiên cần phân loại và bỏ đi thực phẩm đã lâu ngày. (Ảnh: Vevor)

Dùng giấm trắng và nước rửa chén

Thay vì sử dụng các chất tẩy rửa hóa học mạnh có thể để lại mùi hắc khó chịu bám vào thức ăn, các nguyên liệu tự nhiên luôn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Hỗn hợp giấm trắng và nước ấm theo tỷ lệ 1:1, kết hợp thêm một chút nước rửa chén dịu nhẹ là vũ khí lợi hại để đánh bay các vết bẩn cứng đầu.

Giấm có tính axit nhẹ, giúp sát khuẩn và làm tan các mảng bám dầu mỡ hoặc dịch thực phẩm từ thịt cá rò rỉ ra. Sau khi lấy hết các khay kệ ra để rửa riêng, bạn dùng khăn mềm thấm dung dịch này lau sạch toàn bộ thành tủ, các kẽ hở và đặc biệt là miếng đệm cao su ở cửa tủ.

Miếng đệm này thường là nơi trú ngụ của nấm mốc nhưng lại ít được chú ý nhất. Lau lại bằng nước sạch và dùng khăn khô mềm để thấm hết độ ẩm là quy trình hoàn hảo để ngăn chặn vi khuẩn tái phát.

Dung dịch giấm trắng, nước rửa chén, nước ấm giúp xua tan mùi khó chịu và nấm mốc. (Ảnh: BoldAdobe)

Khử mùi với bã cà phê và vỏ cam quýt

Sau khi đã làm sạch về mặt vật lý, vấn đề nan giải tiếp theo là những mùi hôi dai dẳng bám trong ngăn tủ. Bã cà phê khô là chất hấp thụ mùi tự nhiên tuyệt vời nhất.

Bạn có thể cho bã cà phê vào một túi vải nhỏ hoặc chén nhỏ đặt vào góc ngăn đá. Tương tự, vỏ cam, quýt hoặc chanh chứa tinh dầu tự nhiên không chỉ giúp khử mùi mà còn để lại hương thơm thanh mát dễ chịu. Tinh dầu từ các loại vỏ này có khả năng trung hòa các phân tử mùi khó chịu từ thực phẩm tươi sống.

Đây là phương pháp vừa tiết kiệm, vừa thân thiện với môi trường, giúp ngăn đá luôn trong tình trạng thơm tho mà không cần đến các sản phẩm xịt khử mùi công nghiệp đầy hóa chất.

Bã cà phê nên để trong cả ngăn mát lẫn ngăn đá tủ lạnh. (Ảnh: Kitchn)

Sử dụng banking soda

Baking soda từ lâu đã được mệnh danh là "vua" trong việc vệ sinh nhà bếp, và ngăn đá tủ lạnh cũng không ngoại lệ. Khác với các phương pháp tạo mùi thơm che lấp mùi hôi, baking soda có khả năng hóa học để hấp thụ và trung hòa các vết ố vàng lâu ngày đã thấm sâu vào bề mặt nhựa.

Bạn hãy pha baking soda với một ít nước để tạo thành hỗn hợp dạng sệt. Dùng bàn chải mềm hoặc khăn thấm hỗn hợp này chà nhẹ lên các vết bẩn cứng đầu trong ngăn đá. Baking soda không chỉ có khả năng mài mòn nhẹ để làm sạch mà còn trung hòa các phân tử mùi khó chịu bám trên thành tủ.

Sau khi chà sát, bạn dùng khăn ẩm sạch lau lại thật kỹ để loại bỏ hoàn toàn dư lượng bột, đảm bảo không gian ngăn đá khô thoáng, trắng sáng và không còn mảng bám.

Bảo quản thực phẩm cẩn thận

Vệ sinh sạch sẽ chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ để ngăn đá luôn thơm mát chính là cách sắp xếp thực phẩm sau đó. Sai lầm phổ biến nhất khiến ngăn đá bốc mùi là lưu trữ thực phẩm tươi sống trong túi nilon sơ sài hoặc hộp không kín.

Để thực phẩm sơ sài khiến tủ đá nhanh chóng bốc mùi. (Ảnh: GettyIMG)

Để ngăn mùi chéo giữa các loại thực phẩm, hãy đầu tư vào các loại hộp nhựa cao cấp có gioăng cao su kín hoặc túi hút chân không. Việc dán nhãn ghi rõ tên thực phẩm và ngày bắt đầu cấp đông sẽ giúp bạn kiểm soát tốt thời gian sử dụng, tránh tình trạng thực phẩm phân hủy sinh ra mùi lạ.

Đồng thời, không nên xếp thực phẩm quá chật chội, che mất các lỗ thông gió của tủ lạnh. Việc lưu thông khí lạnh đều khắp sẽ giúp thực phẩm được bảo quản ở trạng thái tốt nhất, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn gây mùi.

Vệ sinh ngăn đá tủ lạnh không phải là một công việc quá nặng nhọc nếu thực hiện đều đặn và có phương pháp đúng đắn. Một môi trường bảo quản sạch sẽ không chỉ giúp thực phẩm giữ trọn hương vị, hàm lượng dinh dưỡng mà còn mang lại sự an tâm tuyệt đối cho mỗi bữa cơm gia đình.

Bạn nên dành ít nhất mỗi tháng một lần để chăm sóc ngăn đá tủ lạnh của mình bằng những mẹo nhỏ trên. Từ đó, thiết bị cũng kéo dài tuổi họ hơn giúp tiết kiệm tiền.