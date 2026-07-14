Trực tiếp bóng đá Pháp vs Tây Ban Nha 2h ngày 15/7, kết quả tỷ số mới nhất

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu lúc 2h ngày 15/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha mới nhất tại đây.

Thông tin trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha (2h ngày 14/7)

Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha thuộc vòng bán kết World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động AT&T ở Arlington (Texas, Mỹ). Đội thắng sẽ gặp Argentina hoặc Anh ở trận chung kết.

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Pháp có 43,9% khả năng thắng trong 90 phút. Tây Ban Nha đạt 29%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 27,1%.

Đội tuyển Pháp đấu với Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026.

Hai đội mới gặp nhau một lần tại World Cup. Pháp thắng 3-1 ở vòng 1/8 năm 2006 dù để đối thủ mở tỷ số. Tuy nhiên, Tây Ban Nha thắng 7 trong 10 cuộc đối đầu gần nhất, gồm hai trận bán kết tại EURO 2024 và UEFA Nations League 2024/25.

Pháp toàn thắng 6 trận từ đầu giải, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Tây Ban Nha cũng mới nhận một bàn thua sau 6 trận, đồng thời thắng liên tiếp 5 trận kể từ khi hòa Cape Verde ở lượt mở màn.

Kylian Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn của Pháp với 8 pha lập công, ngang thành tích của Lionel Messi. Bên phía Tây Ban Nha, Mikel Oyarzabal ghi 4 bàn, còn Mikel Merino liên tiếp lập công quyết định khi vào sân từ ghế dự bị ở hai vòng knock-out gần nhất.

Đây là lần thứ tám Pháp góp mặt ở bán kết World Cup. Tây Ban Nha mới có lần thứ hai tiến đến vòng 4 đội mạnh nhất, sau hành trình vô địch năm 2010.