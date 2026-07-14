Trực tiếp bóng đá Pháp vs Tây Ban Nha 2h ngày 15/7, kết quả tỷ số mới nhất

Cập nhật tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha
PHÁP 0 0 TÂY BAN NHA
Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha bắt đầu lúc 2h ngày 15/7. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha mới nhất tại đây.
Thông tin trận đấu Pháp vs Tây Ban Nha (2h ngày 14/7)
Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha thuộc vòng bán kết World Cup 2026 diễn ra tại sân vận động AT&T ở Arlington (Texas, Mỹ). Đội thắng sẽ gặp Argentina hoặc Anh ở trận chung kết.
Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Pháp có 43,9% khả năng thắng trong 90 phút. Tây Ban Nha đạt 29%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 27,1%.
Hai đội mới gặp nhau một lần tại World Cup. Pháp thắng 3-1 ở vòng 1/8 năm 2006 dù để đối thủ mở tỷ số. Tuy nhiên, Tây Ban Nha thắng 7 trong 10 cuộc đối đầu gần nhất, gồm hai trận bán kết tại EURO 2024 và UEFA Nations League 2024/25.
Pháp toàn thắng 6 trận từ đầu giải, ghi 16 bàn và chỉ thủng lưới một lần. Tây Ban Nha cũng mới nhận một bàn thua sau 6 trận, đồng thời thắng liên tiếp 5 trận kể từ khi hòa Cape Verde ở lượt mở màn.
Kylian Mbappe dẫn đầu danh sách ghi bàn của Pháp với 8 pha lập công, ngang thành tích của Lionel Messi. Bên phía Tây Ban Nha, Mikel Oyarzabal ghi 4 bàn, còn Mikel Merino liên tiếp lập công quyết định khi vào sân từ ghế dự bị ở hai vòng knock-out gần nhất.
Đây là lần thứ tám Pháp góp mặt ở bán kết World Cup. Tây Ban Nha mới có lần thứ hai tiến đến vòng 4 đội mạnh nhất, sau hành trình vô địch năm 2010.
Thống kê trước trận Pháp vs Tây Ban Nha đáng chú ý
Sau 38 lần gặp nhau, Tây Ban Nha thắng 18 trận, Pháp thắng 13 trận và hai đội hòa nhau 7 lần.
Pháp đã thắng bảy trận World Cup gần nhất khi đối đầu các đội tuyển châu Âu.
Tây Ban Nha bất bại trong thời gian thi đấu chính thức ở 36 trận gần nhất, thắng 27 và hòa chín.
Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới một bàn sau sáu trận tại World Cup 2026.
Ousmane Dembele ghi 5 bàn tại World Cup 2026. Kylian Mbappe ghi 11 bàn trong 7 trận World Cup gần nhất.
67% số trận của Pháp ở World Cup 2026 vượt mốc 2,5 bàn. Tỷ lệ này của Tây Ban Nha là 50%.
Pháp có 67% số trận tại World Cup 2026 vượt mốc 9,5 quả phạt góc. Tỷ lệ này của Tây Ban Nha là 33%.
Không có trận nào của Pháp vượt mốc 2,5 thẻ phạt. Tỷ lệ của Tây Ban Nha cũng chỉ là 33%.
Đội hình Pháp vs Tây Ban Nha
Thông tin đội hình xuất phát, dự bị của Pháp và Tây Ban Nha được cập nhật chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút (0h30 ngày 15/7).
Đội hình dự kiến
Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.
Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal.
Link VTV Go trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha
Trận Pháp vs Tây Ban Nha được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.
Link VTV Go trực tiếp World Cup 2026 trận Pháp vs Tây Ban Nha: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.
Để xem trực tiếp Pháp vs Tây Ban Nha trên VTV bằng điện thoại, khán giả có thể sử dụng ứng dụng VTVgo, hoặc các nền tảng tiếp sóng như TV360, FPT Play. Người dùng Android tải ứng dụng trên Google Play, còn người dùng iPhone và iPad tải trên App Store.
Sau khi mở ứng dụng, người xem vào giao diện chính và tìm mục “Sự kiện trực tiếp”, nhấn vào biểu tượng World Cup 2026 để truy cập luồng phát sóng trận đấu Argentina vs Ai Cập đang diễn ra.
Cách xem trực tiếp World Cup 2026 trên máy tính là truy cập website VTVgo. Tại trang chủ, mục “Sự kiện trực tiếp” hiển thị biểu tượng World Cup 2026 tương tự như trên ứng dụng điện thoại. Người xem nhấn vào biểu tượng này để vào luồng trực tiếp trận đấu.
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