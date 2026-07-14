Lợi thế đi trước của Tropicana Village Resort

(VTC News) -

Trước hạn cuối của chính sách cố định lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm (ngày 20/7), nhà đầu tư đang tăng tốc xuống tiền để đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của đô thị vịnh biển Vinhomes Hải Vân Bay.

Đồng pha hoàn thiện, cộng hưởng giá trị

Những tổ hợp vui chơi, giải trí quy mô lớn luôn là chất xúc tác thúc đẩy giá trị và thanh khoản của bất động sản vùng lõi. Theo ông Dương Tôn Hoàng Hải, đại diện sàn Aka Homes, công viên VinWonders tại Vinhomes Grand Park (TP.HCM) là ví dụ điển hình về hiệu ứng này.

“Sau khi VinWonders đi vào hoạt động cuối năm 2024, mặt bằng giá và lượng giao dịch trên thị trường thứ cấp tại đây tăng khoảng 35%. Hàng chục nghìn lượt khách đổ về vui chơi, trải nghiệm mỗi dịp cuối tuần không chỉ tạo nên sức sống sôi động cho toàn đại đô thị, mà còn tạo lực đẩy rõ nét cho giá trị bất động sản toàn khu”, ông Hải cho biết.

Thanh khoản và giá nhà tại Vinhomes Grand Park tăng nhanh sau khi công viên giải trí Grand Park đi vào hoạt động.

Theo Jiayi Xu, chuyên gia kinh tế của Realtor.com, các đại tổ hợp giải trí tạo ra việc làm, thu hút thương mại, dịch vụ và dòng vốn đầu tư. Chính những yếu tố đó hình thành nhu cầu thực, tạo nền tảng tăng trưởng dài hạn cho bất động sản.

Xu hướng này cũng được ghi nhận tại nhiều thị trường quốc tế. Chuansha (Thượng Hải, Trung Quốc) - nơi tọa lạc Shanghai Disney Resort - đã ghi nhận giá nhà tăng 162% trong giai đoạn 2009 - 2015 khi đại tổ hợp giải trí được đầu tư.

Với Vinhomes Hải Vân Bay, cuối năm 2027 sẽ là cột mốc quan trọng khi VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay quy mô 225ha, quỹ 502 căn hoàn thiện nội thất khu Đảo Ngọc, hàng trăm căn tiêu chuẩn bàn giao thô cùng nhiều hạng mục trọng điểm của đại đô thị đồng loạt về đích.

Một hệ sinh thái lưu trú - nghỉ dưỡng - giải trí quy mô quốc tế bước vào giai đoạn hoàn chỉnh sẽ tạo thêm động lực tăng trưởng cho bất động sản vùng lõi.

VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay khi hoàn thiện sẽ tạo thêm lực đẩy cho du lịch và bất động sản.

Trong quỹ căn hoàn thiện nội thất, 256 căn biệt thự, liền kề Tropicana Village Resort là dòng sản phẩm được hưởng lợi trực tiếp từ cột mốc phát triển của toàn đại đô thị.

Hiếm có dự án nào mà thời điểm bàn giao sản phẩm cũng là lúc hệ sinh thái tạo giá trị được kích hoạt như Vinhomes Hải Vân Bay, thay vì phải chờ thêm nhiều năm như thông thường. Đây là lợi thế giúp Tropicana Village Resort nhanh chóng chuyển hóa sức hút của điểm đến thành giá trị khai thác và dư địa tăng trưởng.

Chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế “hợp gu” dòng khách cao cấp

Tọa lạc ngay cửa ngõ kết nối VinWonders, đối diện công viên Bách Thảo và nằm giữa mạng lưới khách sạn, resort, quảng trường cùng chuỗi tiện ích của đô thị vịnh biển, Tropicana Village Resort sẽ đón trọn dòng khách lưu trú, trải nghiệm và tiêu dùng trong tương lai.

Thiết kế hoàn thiện theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp giúp Tropicana Village Resort sẵn sàng khai thác lưu trú ngay sau khi bàn giao.

Kiến trúc Tropicana Village Resort lấy cảm hứng từ Costa Smeralda - vùng biển biểu tượng của Địa Trung Hải - với mái ngói dốc, ô cửa vòm, ban công rộng và bảng màu tự nhiên, mang đến vẻ đẹp phóng khoáng nhưng bền vững theo thời gian.

Không gian bên trong được thiết kế theo phong cách nhiệt đới hiện đại, sử dụng vật liệu gỗ, đá cùng các chất liệu tự nhiên, tạo cảm giác thư thái như tại những resort ven biển quốc tế.

Tầng một là không gian sinh hoạt chung với phòng khách, bếp và sân vườn liên thông, phù hợp cho những buổi sum họp của gia đình hoặc nhóm bạn. Các phòng ngủ được bố trí trên tầng hai để đảm bảo sự riêng tư, đón ánh sáng tự nhiên và mang lại trải nghiệm lưu trú thoải mái trong nhiều ngày.

Đáng chú ý, Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của châu Á dành cho nhóm khách làm việc kết hợp nghỉ dưỡng. Sự gia tăng của nhóm khách lưu trú dài ngày, như digital nomad (người làm việc từ xa), chuyên gia và doanh nhân cũng tiếp tục mở rộng dư địa khai thác cho Tropicana Village Resort.

Nội thất cao cấp theo phong cách nhiệt đới của Tropicana Village Resort “hợp gu” nhiều nhóm du khách.

Theo anh Ngô Toàn Thắng, chuyên viên kinh doanh dự án, khách hàng từ Hà Nội và TP.HCM đặc biệt quan tâm đến Tropicana Village Resort.

“Nhiều khách hàng chia sẻ họ không có thời gian tự hoàn thiện hay trực tiếp quản lý một căn biệt thự nghỉ dưỡng ở xa. Chương trình ủy thác cho Vinpearl vận hành giúp họ yên tâm sở hữu tài sản, trong khi dòng tiền vẫn được đảm bảo theo chính sách cam kết tiền thuê 21% trong 3 năm”, anh Thắng cho biết.

Bên cạnh đó, Tropicana Village Resort đang áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, đồng thời khóa trần lãi suất 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo đối với khách hàng giao dịch trước ngày 20/7. Đi cùng là nhiều ưu đãi hấp dẫn khác, góp phần giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu và tối ưu hiệu quả khai thác.

Ở góc độ đầu tư, Tropicana Village Resort hội tụ những yếu tố đang ngày càng trở nên khan hiếm trên thị trường: pháp lý sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế và khả năng khai thác ngay trong một hệ sinh thái du lịch quy mô lớn. Đó là dòng tài sản có thể đồng hành cùng nhiều chu kỳ phát triển của điểm đến và bền bỉ tích lũy giá trị theo thời gian.