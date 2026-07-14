Tiệm kim cương Ngọc Châu Âu, tiệm vàng Kim Lý đồng loạt đóng cửa

Chiều 14/7, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại các cửa hàng kim cương, vàng bạc, đá quý liên quan đến các bị can cho thấy tất cả đồng loạt đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.

Trong đợt mở rộng điều tra mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) và Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ - PNJ Lab).

Ghi nhận tại hai cửa hàng của thương hiệu Ngọc Châu Âu trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán) và đường Lý Thường Kiệt (phường Tân Hòa), các cửa hàng đều đóng cửa, không có hoạt động mua bán. Bên ngoài dán thông báo tạm ngừng kinh doanh, phía trước chỉ còn bảo vệ túc trực.

Bên ngoài dán thông báo tạm ngừng kinh doanh, phía trước chỉ còn bảo vệ túc trực.

Trước đó, ngày 11/7, fanpage Kim cương Ngọc Châu Âu đăng thông báo tạm ngừng hoạt động hệ thống cửa hàng với lý do “nâng cấp hệ thống”.

Doanh nghiệp do bà Hoàng Thị Thanh Nga làm Giám đốc được biết đến là đơn vị từng tài trợ cho nhiều cuộc thi hoa hậu tại Việt Nam.

Trong khi đó, cửa hàng Kim Lý trên đường An Dương Vương (phường An Đông) cũng trong tình trạng cửa đóng then cài.

Bên ngoài cửa hàng vẫn treo bảng thông báo lịch làm việc nhưng không có nhân viên hay khách đến giao dịch.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, quá trình mở rộng Chuyên án 268V cho thấy các đối tượng đã xây dựng đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với phương thức hoạt động khép kín, có sự điều hành từ các đối tượng người Ấn Độ tại Hong Kong (Trung Quốc).

Nhóm này sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như WhatsApp, Viber để liên hệ đặt mua kim cương từ các đầu mối người Ấn Độ. Sau đó chúng tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam và phân phối cho các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý nhằm thu lợi.

Để tiêu thụ hàng hóa, các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương với mức giá thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường. Khi khách đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp riêng để báo giá, đặt hàng và theo dõi việc giao nhận.

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng trong hành lý cá nhân, quần áo, giày dép để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, đầu mối tại Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục điều hành việc giao nhận thông qua các nhóm WhatsApp, phân chia cụ thể từng lô hàng theo từng khách hàng và chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập nhằm tránh bị phát hiện.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quy trình từ chào bán, giao hàng đến thanh toán đều được tổ chức khép kín. Các đối tượng sử dụng ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn, đồng thời quy ước nhận diện giao dịch bằng số seri trên tờ tiền USD để xác nhận việc giao nhận hàng.

Liên quan vụ án, đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội “Buôn lậu”, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn trang sức, tài sản chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.