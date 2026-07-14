Cư dân Vinhomes Ocean Park 2-3 hời lớn từ loạt ưu đãi về ở sớm

(VTC News) -

Từ chăm sóc sân vườn, bảo trì kỹ thuật đến ưu đãi phí khám bệnh, miễn phí trạm sạc VinFast, miễn phí vé vui chơi công viên nước, nhận voucher mua sắm… những đặc quyền vô cùng lớn từ hệ sinh thái Vingroup sẽ giúp cư dân tận hưởng trọn vẹn chuẩn mực sống tiện nghi bậc nhất mà không tốn thêm chi phí.

Ocean City được kiến tạo để trở thành “Thành phố đáng sống” hàng đầu Việt Nam.

Nâng tầm chuẩn sống với dịch vụ xa xỉ chuẩn “nhà giàu” Vinhomes Riverside

Vài năm trở lại đây, hạ tầng hoàn thiện và tiện ích đồng bộ đã biến Ocean City từ một lựa chọn “để dành” thành điểm đến an cư thực thụ của hàng nghìn gia đình phía Đông Hà Nội.

Để hỗ trợ cư dân an tâm dọn về ở sớm, Vinhomes vừa kích hoạt chiến dịch “Đặc quyền cư dân về ở Vinhomes Ocean Park 2-3”. Điểm đáng chú ý của chương trình này là các đặc quyền được thiết kế như một chuỗi giá trị kéo dài nhiều năm, bám sát từng khoản chi tiêu hàng ngày của một gia đình: từ quản gia, di chuyển, mua sắm, vui chơi đến chăm sóc sức khỏe…

Trong chuỗi đặc quyền lần này, một trong những ưu đãi hấp dẫn nhất là HomeCare - gói dịch vụ quản lý gia tăng vốn chỉ dành riêng cho cư dân biệt thự Vinhomes Riverside suốt nhiều năm qua. Đây là lần đầu tiên Vinhomes đưa dịch vụ 5 sao này vượt ra ngoài phạm vi Riverside, áp dụng cho các biệt thự tại Vinhomes Ocean Park 2-3.

Cư dân dọn về trước ngày 31/12/2026 sẽ được giảm ngay 30% chi phí HomeCare liên tục trong 3 năm, từ tháng 8/2026 đến hết tháng 7/2029.

Chị Thu Trang (42 tuổi), người vừa chuyển về căn biệt thự tại Vinhomes Ocean Park 3, hiểu rõ giá trị đó hơn ai hết, bởi bố mẹ chị đang sống tại Vinhomes Riverside. Mỗi lần sang nhà ông bà, chị “nghiện” nhất sự chu đáo của đội ngũ HomeCare: sân vườn lúc nào cũng gọn gàng, điện nước có người kiểm tra định kỳ, ông bà gần như không phải động tay việc gì.

“Khi biết Vinhomes mang đúng chuẩn dịch vụ ấy về Ocean City, lại giảm 30% cho người về ở sớm, vợ chồng tôi chốt dọn đồ ngay. Tự thuê ngoài từng dịch vụ vừa đắt, vừa chắp vá, không thể đồng bộ như một đội ngũ chuyên nghiệp lo trọn gói”, chị Trang chia sẻ.

Với chị Trang, chi phí tiết kiệm được chỉ là phần nổi. Phần chìm - và cũng là phần đáng giá nhất, là cuộc sống thảnh thơi đúng nghĩa “ở sướng” mà các gia đình hiện đại luôn ao ước.

Với những ai từng sở hữu biệt thự, giá trị của HomeCare nằm ở việc dịch vụ này giải phóng gia chủ khỏi hàng loạt việc không tên: chăm sóc sân vườn, cắt tỉa cây xanh định kỳ; vệ sinh nhà cửa, giặt là rèm, sofa; kiểm tra hệ thống điện nước, điều hòa, bình nóng lạnh theo lịch; thông tắc thoát nước; sơn sửa hàng rào; chống thấm khi cần...

Thậm chí, cả bảo vệ sự kiện tại gia hay đưa đón con đi học cũng nằm trong “menu” phục vụ.

Vinhomes sẽ phối hợp cùng Vincom, Vinpearl, Vinmec… tạo không gian sống náo nhiệt, tiện nghi và giàu trải nghiệm cho cư dân.

Ưu đãi ngập tràn giúp cư dân nhẹ gánh chi phí sinh hoạt

Nếu HomeCare giúp nâng cao chất lượng sống, thì phần còn lại của chuỗi đặc quyền là bài toán tài chính trực diện, nơi hệ sinh thái Vingroup cùng lúc “gánh đỡ” nhiều khoản chi cố định hàng tháng của cư dân.

Đầu tiên là chi phí di chuyển. Cư dân về ở trước 31/3/2027 được miễn phí hoàn toàn sạc ô tô điện VinFast tại các trạm sạc nội khu đến hết tháng 2/2030. Với một gia đình dùng xe điện làm phương tiện chính, khoản chi phí năng lượng được “xóa trắng” này tương đương từ vài chục đến cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Kế đến là vui chơi và mua sắm. Cư dân được miễn phí hoàn toàn vé vào cửa tổ hợp giải trí VinWonders Wave Park & Water Park trong năm đầu tiên, giảm 70% năm thứ hai và 50% năm thứ ba.

2 công viên VinWonders miễn phí vào cửa trong 1 năm dành cho cư dân, và duy trì ưu đãi trong 2 năm tiếp theo.

Song song, mỗi căn còn nhận voucher mua sắm, ẩm thực Vincom trị giá 1 triệu đồng/tháng. Đây là khoản “trợ cấp tiêu dùng” đi thẳng vào giỏ hàng siêu thị và những bữa ăn của gia đình.

Mảnh ghép cuối cùng, cũng là mảnh ghép an tâm nhất, thuộc về sức khỏe: ưu đãi tới 50% phí khám bệnh, giảm 30% phí cận lâm sàng và phẫu thuật, giảm 20-30% các gói khám tổng quát tại Vinmec Ocean Park 2.

Riêng cư dân khu Ngọc Trai còn nhận gói đặc quyền y tế gia đình VVIP kéo dài 5 năm, đến tận 2031, với nhiều quyền lợi vượt trội, như khám sức khỏe định kỳ, quản lý sức khỏe gia đình và hỗ trợ cấp cứu...

Anh Hoàng Hùng vừa hoàn thiện nội thất căn liền kề tại khu Chà Là (Vinhomes Ocean Park 2) sau nhiều năm ở nội đô, thừa nhận ban đầu quyết định chuyển về chủ yếu vì không gian xanh cho con, nhưng khi ngồi tính lại chi phí sinh hoạt thực tế, anh “giật mình” vì quá hời.

“Hai chiếc xe điện của vợ chồng sạc miễn phí ngay trong khu, mỗi tháng tiết kiệm vài triệu. Voucher Vincom cầm đi siêu thị thoải mái. Cuối tuần các con vào VinWonders chơi thả ga không mất tiền vé. Cộng dồn lại, riêng phần đặc quyền đã gánh một khoản chi phí khổng lồ cho gia đình bốn người”, anh Hùng tính toán.

Câu chuyện của anh Hùng phản ánh đúng bản chất của chính sách lần này: các đặc quyền “chảy thẳng” vào những khoản chi mà bất kỳ gia đình nào cũng phải trả hàng tháng.

Tuy nhiên, chương trình chỉ dành cho người biết nắm bắt thời cơ. Với những gia đình đã sẵn sàng cho chương sống mới, hoàn thiện việc dọn về nhà trước thời hạn 31/12/2026 hoặc 31/3/2027 (tùy khu và gói chính sách), là cách nhanh nhất để vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, vừa tận hưởng cuộc sống ở sướng, thảnh thơi tại Ocean City - “thành phố đáng sống” hàng đầu Việt Nam.