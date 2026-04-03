5 mẹo khử mùi tủ lạnh cấp tốc bằng những thứ có sẵn trong nhà

Tủ lạnh bốc mùi không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng thực phẩm. May mắn là bạn có thể khử mùi nhanh chóng bằng các nguyên liệu sẵn có như baking soda, chanh hay than hoạt tính, giúp tủ luôn sạch, thơm và an toàn.

Nguyên nhân khiến tủ lạnh bốc mùi

Để khử mùi hiệu quả, trước hết bạn cần xác định nguyên nhân gây ra mùi tủ lạnh:

- Thực phẩm hỏng hoặc để lâu ngày: Rau, củ, thịt, cá quá hạn sẽ phân hủy và tạo mùi khó chịu.

- Thực phẩm có mùi nặng: Các món như mắm, tỏi, hành hay sầu riêng nếu không bọc kỹ sẽ lan mùi khắp tủ.

- Lâu ngày không vệ sinh tủ lạnh: Dư lượng thức ăn và nước tràn tích tụ lâu sẽ sinh vi khuẩn, gây mùi hôi.

- Hỏng hóc thiết bị: Hệ thống làm lạnh hoặc ống thoát nước bị tắc cũng tạo ra mùi ẩm mốc.

Việc nhận biết đúng nguyên nhân giúp bạn chọn phương pháp xử lý phù hợp, từ vệ sinh đơn giản đến sử dụng nguyên liệu khử mùi tự nhiên.

5 cách khử mùi tủ lạnh cấp tốc bằng nguyên liệu tự nhiên

Việc sử dụng nguyên liệu tự nhiên để khử mùi tủ lạnh vừa an toàn vừa tiết kiệm, phù hợp cho mọi gia đình:

- Baking soda: Cho 2-3 muỗng baking soda vào bát nhỏ, đặt trong ngăn mát 24-48 giờ để hút mùi. Bạn cũng có thể pha baking soda với nước (1:3) để lau tủ, vừa làm sạch vừa khử mùi. Nên thay mới mỗi 1-2 tháng để hiệu quả kéo dài.

- Chanh hoặc giấm trắng: Cắt đôi quả chanh hoặc đổ 50ml giấm trắng vào bát, đặt trong tủ. Mùi chua nhẹ giúp trung hòa mùi hôi. Dùng dung dịch giấm pha nước (1:1) lau tủ để làm sạch sâu. Thay chanh hoặc giấm mỗi 3-4 ngày.

- Vỏ cam, quýt, bưởi: Vỏ chứa nhiều tinh dầu tự nhiên, vừa hút mùi vừa tạo hương thơm. Phơi khô vỏ, đặt trong tủ 5-7 ngày, có thể thêm chút muối để tăng khả năng hút ẩm.

- Bã cà phê hoặc túi trà khô: Đặt bã cà phê hoặc 2-3 túi trà khô trong tủ, sau khoảng một tuần, mùi hôi sẽ giảm rõ rệt. Thay mới mỗi tuần để duy trì hiệu quả.

- Than hoạt tính: Đặt 100-200g than hoạt tính trong túi vải hoặc hộp nhựa đục lỗ vào ngăn mát. Trong 2-3 tuần, mùi hôi biến mất, không khí tủ luôn trong lành. Có thể phơi nắng 2-3 giờ để tái sử dụng.

Để xử lý mùi hôi "cứng đầu", bạn có thể làm theo hai cách:

- Tổng vệ sinh tủ lạnh: Tắt nguồn, lấy hết thực phẩm, bỏ đồ hỏng. Lau khay, ngăn, khe bằng dung dịch nước ấm pha xà phòng hoặc giấm (tỷ lệ 1:1). Rửa ống thoát nước, lau khô và để thoáng 1-2 giờ. Vệ sinh định kỳ 1-2 tháng để ngăn mùi quay lại.

- Sử dụng sản phẩm khử mùi chuyên dụng: Túi khử mùi hoặc gel khử mùi hút mùi nhanh, hiệu quả lâu. Thay theo hướng dẫn 1-3 tháng.

Mẹo giữ tủ lạnh luôn thơm mát

- Bọc kỹ thực phẩm: Dùng hộp kín hoặc màng bọc thực phẩm để tránh mùi lan.

- Phân loại thực phẩm: Để riêng rau củ, thịt sống và thức ăn chín.

- Vệ sinh định kỳ: Kiểm tra và loại bỏ thực phẩm quá hạn mỗi 1-2 tháng.

- Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp: Ngăn mát 2-5°C, ngăn đông -18°C để bảo quản thực phẩm tốt.

Áp dụng những mẹo trên sẽ giúp tủ lạnh luôn sạch sẽ, thơm mát, đồng thời kéo dài tuổi thọ thiết bị.