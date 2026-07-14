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Xuất bản ngày 14/07/2026 05:33 PM
Xuất bản ngày 14/07/2026 05:33 PM

Nghịch lý sau IPO: Nhân viên SpaceX thành triệu phú USD nhưng chưa thể rút tiền

(VTC News) -

Sau IPO của SpaceX biến hàng nghìn nhân viên thành triệu phú USD, nhưng phần lớn tài sản này chưa thể chuyển thành tiền mặt và vẫn nằm "trên giấy".

VTC News
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