Tài khoản ẩn danh đăng tải thông tin tiêu cực về kỳ thi tốt nghiệp ở Cà Mau

Tại Hội nghị tổng kết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra ngày 14/7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau, cho biết đang khẩn trương phối hợp xác minh, truy tìm chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin tiêu cực liên quan đến một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ.

Tại Hội nghị tổng kết, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã thông tin về vụ việc mạng xã hội đăng tải thông tin tiêu cực trong kỳ thi THPT.

Ông Nguyễn Văn Đen - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho biết bước đầu xác định đây là tài khoản ẩn danh.

Đáng chú ý, chủ tài khoản này còn chuẩn bị sẵn ba tài khoản dự phòng với nội dung tương tự nhằm đối phó với trường hợp bị chặn trang chính thức, thể hiện sự am hiểu sâu về công nghệ thông tin và khiến công tác xác minh gặp khó khăn.

Về phía cơ quan điều tra, Thượng tá Nguyễn Trường Sang, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết tài khoản đưa thông tin tiêu cực liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT của tỉnh chỉ được tạo lập trước thời điểm đăng tải vài ngày.

Công an tỉnh vẫn đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xác minh, truy tìm chủ tài khoản.

Thượng tá Sang cũng nêu rõ, kết quả làm việc với nhà trường và các cá nhân liên quan đến thời điểm này cho thấy, chưa có bất kỳ căn cứ nào chứng minh thí sinh có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn Ngữ văn và Toán như thông tin lan truyền.

Trước khi có kết luận chính thức, khuyến cáo người dân không nên chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh.

Thượng tá Nguyễn Trường Sang thông tin về vụ việc.

Trước đó, một trang mạng xã hội đã đăng tải nội dung cho rằng, tại điểm thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ có 1 thí sinh tên T.T.Q. mang điện thoại vào phòng thi số 11 và bị tịch thu vào ngày hôm sau, đồng thời dẫn chứng điểm thi tốt nghiệp môn Toán đạt điểm 10 tuyệt đối của Q. là bất thường khi so sánh với điểm thi thử lần một chỉ đạt 15,75 điểm cho cả tổ hợp, dù lần hai đạt tới 27,75 điểm.

Tuy nhiên, kết quả xác minh học bạ thực tế của em Q. cho thấy điểm trung bình môn Toán ba năm học THPT đều ở mức xuất sắc, lần lượt là 8,5 điểm ở lớp 10; 9,3 điểm ở lớp 11 và 9,0 điểm ở lớp 12. Bản thân học sinh này cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của trường tham dự kỳ thi cấp tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau cũng đã rà soát quy trình coi thi tại phòng thi số 11, ghi nhận diễn ra nghiêm túc, không có dấu hiệu bất thường.

Từ đó, đơn vị này nhận định, việc thí sinh Q. đạt điểm 10 môn Toán hoàn toàn phù hợp với năng lực học tập thực tế.