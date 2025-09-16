Vì sao nên bỏ đồng xu vào tủ lạnh?

(VTC News) -

Trong việc sử dụng tủ lạnh, sự cố mà nhiều người lo lắng nhất là mất điện đột ngột. Một khi điện bị ngắt, tủ lạnh sẽ ngừng hoạt động, nhiệt độ bên trong sẽ dần tăng lên khiến thực phẩm có nguy cơ bị rã đông. Thực phẩm đã rã đông hoàn toàn rồi cấp đông lại có thể phát triển vi khuẩn có hại đến mức nguy hiểm, ngay cả khi được nấu chín.

Chúng ta không thể biết chính xác đã xảy ra điều gì nếu không có mặt ở nhà khi sự cố xảy ra. Đây chính là lý do mẹo bỏ đồng xu vào tủ lạnh phát huy tác dụng.

Một đồng xu nhỏ trong tủ lạnh có thể là "vị cứu tinh" bất ngờ cho gia đình bạn.

Cách áp dụng mẹo để đồng xu vào tủ lạnh

Đây là một mẹo vô cùng đơn giản nhưng lại cực kỳ thông minh để giám sát tình trạng thực phẩm đông lạnh của bạn sau khi có sự cố mất điện, đặc biệt là khi bạn đi vắng hoặc đang ngủ.

Cách thực hiện: Lấy một chiếc cốc thủy tinh hoặc nhựa nhỏ, đổ đầy nước và đặt vào ngăn đông của tủ lạnh/tủ đông cho đến khi nước đông cứng hoàn toàn thành đá. Khi nước đã đóng băng hoàn toàn, bạn đặt một đồng xu lên trên bề mặt lớp đá, đặt chiếc cốc này trở lại ngăn đông, ở một vị trí dễ quan sát.

Cơ chế hoạt động: Khi có điện, mọi thứ trong tủ đông đều ở trạng thái đóng băng, đồng xu sẽ nằm yên trên bề mặt đá. Nếu điện bị ngắt trong một thời gian ngắn và sau đó có điện lại trước khi đá tan hoàn toàn, đồng xu có thể sẽ dịch chuyển một chút nhưng vẫn nằm ở gần bề mặt lớp đá. Thực phẩm đông lạnh của bạn vẫn an toàn để sử dụng.

Nếu mất điện trong một khoảng thời gian đủ để lớp đá tan chảy một phần, sau đó lại có điện và nước đông cứng lại, đồng xu sẽ kẹt ở giữa cốc. Thực phẩm có thể đã bị rã đông một phần. Bạn cần kiểm tra kỹ lưỡng thực phẩm: Ngửi, nhìn màu sắc, chạm vào kết cấu. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy vứt bỏ. Nếu trông vẫn bình thường và đã được nấu chín trước khi đông lạnh, có thể vẫn an toàn để nấu và ăn ngay.

Nếu mất điện trong một thời gian dài, lớp đá trong cốc tan chảy hoàn toàn, đồng xu sẽ chìm xuống đáy cốc. Khi điện có lại và nước đóng băng trở lại, đồng xu sẽ bị kẹt lại ở đáy cốc. Thực phẩm đông lạnh của bạn đã bị rã đông hoàn toàn và tái đông lạnh. Không nên sử dụng những thực phẩm này, hãy vứt bỏ chúng để đảm bảo an toàn thực phẩm tối đa.

Việc quan sát vị trí của đồng xu khi bạn trở về nhà sẽ là câu trả lời chính xác cho việc vì sao nên bỏ đồng xu vào tủ lạnh và giúp bạn đánh giá mức độ an toàn của thực phẩm. Đây là một cách kiểm tra tủ lạnh khi mất điện đơn giản mà ai cũng có thể làm.

Lợi ích của việc bỏ đồng xu vào tủ lạnh

Mẹo nhỏ này mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp bạn an tâm hơn trong việc bảo quản thực phẩm và duy trì an toàn thực phẩm cho gia đình.

- Giám sát an toàn thực phẩm sau mất điện: Đây là lợi ích cốt lõi, đồng xu sẽ là chỉ báo rõ ràng nhất về việc thực phẩm của bạn có bị rã đông và tái đông lạnh hay không. Thực phẩm đã rã đông hoàn toàn và tái đông lạnh có nguy cơ cao chứa vi khuẩn gây ngộ độc. Giúp bạn đưa ra quyết định có nên vứt bỏ thực phẩm hay không, tránh nguy cơ sức khỏe.

- Giảm lãng phí thực phẩm: Nếu không có mẹo này, sau khi mất điện, bạn có thể phải vứt bỏ toàn bộ thực phẩm đông lạnh vì không chắc chắn về tình trạng của chúng. Đồng xu giúp bạn biết được đâu là thực phẩm vẫn an toàn để sử dụng, giảm thiểu lãng phí.

- Mang lại sự an tâm khi vắng nhà: Bạn có thể đi du lịch, công tác hoặc vắng nhà trong thời gian dài mà không cần quá lo lắng về việc mất điện. Khi trở về, chỉ cần kiểm tra vị trí đồng xu là có thể biết ngay tình trạng tủ lạnh.

- Dễ dàng thực hiện và không tốn kém: Chỉ cần một chiếc cốc nhỏ, nước và một đồng xu là bạn đã có thể thiết lập hệ thống giám sát này. Chi phí gần như bằng không.

Lưu ý khi dùng mẹo bỏ đồng xu vào tủ lạnh

Mặc dù mẹo đồng xu trong tủ lạnh rất hữu ích, bạn vẫn cần lưu ý một số điểm quan trọng:

- Đây là một công cụ giúp bạn đánh giá tổng thể, không phải là một thiết bị đo lường chính xác. Hãy luôn kết hợp với việc kiểm tra trực quan và khứu giác đối với từng loại thực phẩm.

- Dù đồng xu chỉ ra thực phẩm an toàn, bạn vẫn cần tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh cơ bản khi chế biến và bảo quản thực phẩm.

- Mẹo này giúp xử lý sự cố, không phải là giải pháp cho một chiếc tủ lạnh hoạt động kém hiệu quả.

Việc bỏ đồng xu vào tủ lạnh là một mẹo vặt đơn giản, thông minh và cực kỳ hiệu quả mà mỗi gia đình nên áp dụng. Nó cung cấp một cách kiểm tra tủ lạnh khi mất điện nhanh chóng, giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên giữ lại hay vứt bỏ thực phẩm đông lạnh sau sự cố mất điện.