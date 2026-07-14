Tại sao điều hòa phải có cục nóng và cục lạnh?

(VTC News) -

Điều hòa không khí là thiết bị quen thuộc trong hầu hết gia đình, văn phòng và các công trình hiện đại. Khi quan sát, nhiều người thắc mắc vì sao một chiếc điều hòa lại được chia thành hai bộ phận riêng biệt gồm cục nóng đặt ngoài trời và cục lạnh lắp trong phòng, thay vì gộp tất cả thành một khối như quạt điện hay máy sưởi.

Tại sao điều hòa lại có 2 cục nóng và cục lạnh?

Thực tế, đây không phải là thiết kế ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tối ưu về hiệu suất làm lạnh, tiết kiệm năng lượng, giảm tiếng ồn và tăng độ bền cho thiết bị. Dưới đây là những lý do điều hòa lại có 2 cục nóng và cục lạnh mà không phải ai cũng biết.

Điều hòa không tạo ra khí lạnh mà chỉ chuyển nhiệt

Một quan niệm phổ biến là điều hòa “tạo ra” không khí lạnh. Tuy nhiên, nguyên lý hoạt động của điều hòa thực chất là lấy nhiệt từ trong phòng và đưa lượng nhiệt này ra môi trường bên ngoài.

Quá trình đó diễn ra liên tục thông qua môi chất lạnh (gas điều hòa), vốn có khả năng hấp thụ và giải phóng nhiệt khi thay đổi trạng thái từ lỏng sang khí và ngược lại. Chính vì phải vừa thu nhiệt vừa thải nhiệt nên điều hòa cần hai bộ phận hoạt động ở hai môi trường khác nhau.

Cục lạnh là bộ phận được lắp đặt bên trong không gian cần làm mát. (Ảnh: Pinterest)

Cục lạnh có nhiệm vụ làm mát không khí trong phòng

Cục lạnh là bộ phận được lắp đặt bên trong không gian cần làm mát. Tại đây có dàn bay hơi, quạt gió và các cảm biến nhiệt độ.

Khi môi chất lạnh đi qua dàn bay hơi, nó hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng. Quạt sẽ thổi luồng không khí đã được làm mát trở lại không gian sống, giúp nhiệt độ trong phòng giảm xuống theo mức cài đặt.

Ngoài chức năng làm lạnh, cục lạnh còn góp phần lọc bụi, giảm độ ẩm và tạo sự lưu thông không khí, giúp người sử dụng cảm thấy dễ chịu hơn.

Cục nóng đảm nhận việc thải nhiệt ra môi trường

Nếu cục lạnh chỉ hấp thụ nhiệt mà không có nơi giải phóng, quá trình làm lạnh sẽ nhanh chóng dừng lại. Đây là lý do cục nóng đóng vai trò không thể thay thế.

Bên trong cục nóng có máy nén, dàn ngưng tụ và quạt giải nhiệt. Sau khi mang nhiệt từ trong phòng ra ngoài, môi chất lạnh sẽ được máy nén nén ở áp suất cao, đi qua dàn ngưng để tỏa nhiệt ra môi trường.

Có thể hình dung cục nóng giống như “bộ phận xả nhiệt” của cả hệ thống. Vì vậy, khi điều hòa hoạt động, khu vực gần cục nóng thường tỏa ra luồng khí nóng khá mạnh.

Cục nóng đảm nhận việc thải nhiệt ra môi trường. (Ảnh: Pinterest)

Thiết kế hai cục giúp giảm tiếng ồn

Máy nén là bộ phận phát ra nhiều tiếng ồn và rung động nhất trong điều hòa. Nếu đặt máy nén ngay trong phòng, người dùng sẽ luôn phải chịu tiếng ù và rung khi thiết bị hoạt động.

Bằng cách đưa máy nén sang cục nóng đặt ngoài trời, không gian bên trong trở nên yên tĩnh hơn đáng kể. Đây là ưu điểm lớn khiến điều hòa hai khối được sử dụng rộng rãi trong nhà ở, khách sạn và văn phòng.

Góp phần tiết kiệm điện và nâng cao tuổi thọ

Việc tách hai bộ phận giúp quá trình trao đổi nhiệt diễn ra hiệu quả hơn. Khi cục nóng được đặt ở nơi thông thoáng, khả năng giải nhiệt tốt sẽ giúp máy nén hoạt động nhẹ nhàng hơn, từ đó giảm mức tiêu thụ điện năng.

Ngược lại, nếu cục nóng bị che kín, đặt quá sát tường hoặc chịu ánh nắng gay gắt mà không được thông gió, hiệu suất làm lạnh sẽ giảm, máy phải hoạt động liên tục và tiêu tốn nhiều điện hơn.

Bên cạnh đó, việc bố trí riêng hai cụm thiết bị cũng giúp công tác bảo dưỡng, vệ sinh và sửa chữa thuận tiện hơn. Khi một bộ phận gặp sự cố, kỹ thuật viên có thể kiểm tra và xử lý dễ dàng mà không cần tháo rời toàn bộ hệ thống.

Vì sao không gộp cục nóng và cục lạnh làm một?

Nếu đặt toàn bộ hệ thống trong cùng một không gian, nhiệt lượng vừa lấy ra sẽ lại được tỏa ngay trong phòng. Khi đó, căn phòng gần như không thể giảm nhiệt độ.

Đó cũng là lý do các loại điều hòa di động dù chỉ có một thân máy vẫn phải sử dụng ống dẫn khí nóng ra ngoài cửa sổ hoặc ban công. Nếu không xả nhiệt ra môi trường bên ngoài, hiệu quả làm mát sẽ giảm đáng kể.

Việc tách riêng cục nóng và cục lạnh giúp nhiệt được đưa hoàn toàn ra ngoài, từ đó đảm bảo khả năng làm mát hiệu quả.

Nên lắp cục nóng điều hòa ở vị trí nào?

Để điều hòa vận hành hiệu quả, cục nóng nên được đặt ở nơi thông thoáng, có khoảng cách hợp lý với tường và hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp nếu có thể. Đồng thời, cần vệ sinh định kỳ cả cục nóng lẫn cục lạnh để đảm bảo khả năng trao đổi nhiệt và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Có thể thấy, việc điều hòa được thiết kế gồm cục nóng và cục lạnh không chỉ xuất phát từ yêu cầu kỹ thuật mà còn mang lại nhiều lợi ích về hiệu quả làm mát, tiết kiệm điện, giảm tiếng ồn và tăng độ bền. Chính sự kết hợp giữa hai bộ phận này giúp điều hòa vận hành ổn định, tạo không gian sống mát mẻ và thoải mái trong những ngày thời tiết oi bức.