4 ngư dân Thanh Hóa mất tích trên biển, người thân mong đợi phép màu

Từ khi nghe tin tàu cá của anh Hoàng Văn San (SN 1979) xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) gặp lốc xoáy ở Vịnh Bắc Bộ, bà con hàng xóm ở thôn Điền đã tới gia đình anh San để chia sẻ và ngóng tin của những người mất tích.

Từ khi nhận thông tin tàu cá của gia đình gặp nạn, chị Trần Thị Yến (SN 1983, vợ anh San) không sao ngủ được.

Chị Yến kể, trước đây chồng chị đi đánh cá thuê. Năm 2020, gia đình vay mượn tiền để đóng một chiếc tàu với giá 2,3 tỷ đồng. Mới đi biển được 4 năm nay, tiền vay mượn ngân hàng, anh em bạn bè chưa trả hết thì anh đã gặp nạn.

Chị Yến mong có phép màu đến với chồng mình và những người đang mất tích. (Ảnh: Lê Dương)

Tàu của anh San ra khơi từ hôm 11/4 với 8 thành viên. Tàu đi được 10 ngày, đến 1h ngày 21/4 chị Yến nhận được thông tin tàu gặp nạn.

Ông Hoàng Văn Do (SN 1962, chú ruột anh San) cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình cháu tôi thuộc diện khó khăn. Tiền đóng tàu đang còn nợ nần cả tỷ đồng, giờ cháu lại gặp nạn, vợ và 4 đứa con nhỏ (đứa đầu mới học lớp 6, đứa út 2 tuổi) không biết sẽ phải sống thế nào".

Ông Do kể về việc nhận được tin điện đàm của người may mắn sống sót. (Ảnh: Lê Dương)

Theo ông Do, 4 người may mắn thoát chết hiện vẫn chưa về tới nhà. Tàu chìm, mọi đồ đạc đều mất hết nên không thể liên lạc được. Một người điện đàm về nói tàu gặp sóng to kèm theo giông lốc đã nhấn chìm tàu. Những người mất tích có khả năng bị mắc kẹt trong cabin của tàu cá.

Bà con hàng xóm đến chia sẻ và ngóng tin cùng gia đình. (Ảnh: Lê Dương)

“Khi nghe thông tin như vậy, chúng tôi đã lập tức thuê 1 tàu cùng 3 thợ lặn ra khơi tìm kiếm với giá thỏa thuận 100 triệu/người tìm được. Đội thợ lặn xuất phát từ 22h hôm qua (ngày 21/4) đến khoảng 16h chiều nay mới tới được vị trí tàu chìm. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì”, ông Do cho biết.

Cũng theo ông Do, trong số 4 người mất tích có 3 người là anh em họ hàng, gồm anh San, anh Trần Văn Thiết (SN 1979, anh vợ của San) và Trần Văn Linh (SN 1989, là cháu anh Thiết).

Như đã đưa tin, vào lúc 1h ngày 21/4, tàu cá TH.90088.TS của anh Hoàng Văn San gặp nạn trên Vịnh Bắc Bộ, tại vị trí 21001’00’’, 108028’50’’.

Thời điểm gặp nạn, trên tàu có 8 thuyền viên. Trong đó, 4 người đã được tàu nước ngoài cứu vớt, gồm: Dương Văn Hòa (SN 1982); Vũ Văn Hải (SN 1989); Hoàng Văn Đông (SN 1987) và Ngô Văn Cẩn (SN 1990), đều trú tại xã Quảng Nham.

Hiện, còn 4 thuyền viên đang mất tích, gồm: Hoàng Văn San (SN 1979), Trần Văn Thiết (SN 1982), Hoàng Văn Linh (SN 1989) và Hoàng Văn Thiệu (SN 1983).