3 lưu ý quan trọng khi uống cà phê tránh tích thêm mỡ bụng

(VTC News) -

Với nhiều người, cà phê là thức uống không thể thiếu trong ngày. Dù là ngày thường hay cuối tuần, họ đều uống một tách cà phê vào buổi sáng để bắt đầu ngày làm việc. Tuy nhiên, cách uống không đúng có thể dẫn đến tăng cân, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cà phê là thức uống không thể thiếu trong ngày của nhiều người. (Nguồn ảnh: Ettoday)

Nghiên cứu y học hiện đại chỉ ra rằng hạt cà phê chứa các chất dinh dưỡng như protein, kali, chất xơ thô, caffeine, tannin, alkaloid, magie và các thành phần khác có lợi cho sức khỏe con người.

Dưới đây là 3 lưu ý quan trọng khi uống cà phê mà bạn không nên bỏ qua, nhằm tối ưu hiệu quả giảm mỡ thay vì tăng gánh nặng cho cơ thể.

Hạn chế cà phê hòa tan

Cà phê hòa tan thường chứa ít caffeine hơn một chút so với cà phê rang xay. Đa phần các loại cà phê hòa tan thường chứa đường, kem béo và các chất phụ gia. Những thành phần này nếu bạn tiêu thụ quá nhiều sẽ dễ gây tích mỡ nội tạng và tăng gánh nặng cho cơ thể.

Đối với những người sợ béo phì, nên giảm lượng đường hấp thụ. Tốt nhất bạn nên ưu tiên sử dụng loại cà phê đen nguyên chất pha máy hoặc pha phin để nhận được những lợi ích sức khỏe tốt nhất mà cà phê đem lại.

Không uống quá 3 tách mỗi ngày

Cà phê chứa caffeine, mỗi người đều có độ nhạy cảm khác nhau với caffeine. Chuyên gia khuyến cáo không tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều có thể gây ảnh hưởng đến tim mạch, cơ xương và các tình trạng sức khỏe khác.

Trung bình một tách cà phê 200ml - 300ml chứa khoảng 100 đến 150mg caffeine, vì vậy bạn nên kiểm soát lượng tiêu thụ trong khoảng 1-2 cốc mỗi ngày là tương đối tốt cho sức khỏe. Bạn nên uống cà phê với thời gian giãn cách, mỗi lần uống nên cách nhau từ 3-4 giờ.

Nên uống cà phê vào buổi sáng

Theo một kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Tim mạch châu Âu do Giáo sư Tề Lỗ thuộc Đại học Tulane (Hoa Kỳ) dẫn đầu, những người uống cà phê vào buổi sáng có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và nguy cơ tử vong nói chung thấp hơn so với những người uống cà phê suốt cả ngày.

Giáo sư Tề Lỗ cho biết, đây là nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ giữa thời gian uống cà phê và kết quả sức khỏe. Trong thời gian theo dõi gần 10 năm, các nhà nghiên cứu từ Đại học Tulane (Hoa Kỳ) ghi nhận rằng, so với những người không uống cà phê, những người uống cà phê buổi sáng có nguy cơ tử vong thấp hơn 16% và nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31%.

Giáo sư Thomas Luuscher đến từ Bệnh viện Royal Brompton (Anh) chia sẻ rằng, cơ thể thường trải qua sự gia tăng đáng kể hoạt động của hệ thần kinh giao cảm vào buổi sáng, sau đó giảm dần trong ngày và ổn định nhất vào ban đêm. Do đó, uống cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối có thể làm rối loạn nhịp điệu của hệ thần kinh giao cảm và ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.