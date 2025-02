2 thanh niên đánh người sau va chạm giao thông ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Hai nam thanh niên đánh người sau va chạm giao thông

Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang phối hợp, xác minh danh tính hai thanh niên đánh người sau va chạm giao thông.

Trước đó, khoảng 10h45 ngày 14/2, tại đoạn giao nhau giữa đường Phan Chu Trinh và Đặng Thai Mai (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy.

Tuy vụ va chạm khá nhẹ nhưng người đi trên xe máy 47B2-236.36 bị té xuống đường. Khi người này chuẩn bị đứng dậy thì bị hai thanh niên đi trên xe máy 47AD-060.86 cùng lao vào đá trúng mặt.

Hình ảnh 2 thanh niên đánh người sau va chạm (ảnh cắt từ clip)

Người bị đánh trong vụ va chạm giao thông là anh V.T.H.Q.T (25 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột). Sau khi bị đánh, anh T. đã đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm khám, điều trị.

Đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, vụ va chạm giao thông nói trên không có thiệt hại về người và tài sản. Hiện chưa chưa rõ danh tính hai thanh niên đánh anh T.

Anh T. cho biết, hôm xảy ra vụ việc anh đang trên đường đi làm. Khi anh rẽ phải vào đường Đặng Thai Mai thì xảy ra va chạm với xe máy ở đường này đang rẽ trái.

"Cú va chạm rất nhẹ do hai bên đều di chuyển tốc độ chậm. Tuy nhiên, khi té xuống đất, tôi đã bị hai thanh niên lao vào đá trúng mặt nên bị choáng. Lúc đó tôi cũng chưa kịp nói lời nào, không cãi nhau với họ. Rất may, lúc xảy ra tai nạn có nhiều người dân xung quanh đến can ngăn nên họ bỏ đi. Tôi bị nhức răng cửa, đầu còn choáng và hay quên nên đang điều trị ở bệnh viện" - anh T. nói.

Sau khi clip đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phần lớn các ý kiến bình luận thể hiện sự phẫn nộ 2 người đi xe máy sau khi gây tai nạn đã "hổ báo" hành hung nạn nhân, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi của 2 người đàn ông.