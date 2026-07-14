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Xuất bản ngày 14/07/2026 02:11 PM
Xuất bản ngày 14/07/2026 02:11 PM

1 Đô la Mỹ hôm nay 14/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại thay đổi liên tục, hiện 1 Đô la Mỹ hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Đồng đô la Mỹ (ký hiệu: $, mã quốc tế: USD) là tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ, do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phát hành. Không chỉ là đơn vị tiền tệ quốc gia, USD còn được xem là đồng tiền dự trữ quốc tế quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Đồng USD hiện được lưu hành cả tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy bao gồm các mệnh giá thông dụng như 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tiền xu có nhiều mệnh giá khác nhau, từ 1 cent đến 1 USD, phục vụ cho các giao dịch nhỏ lẻ và thanh toán tự động hàng ngày.

1 Đô la Mỹ hôm nay 14/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt?

Ngày 14/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.225 VND đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.963 - 26.486 VND/USD.

Đồng Đô la Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Đồng Đô la Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 14/7/2026 tại Vietcombank:

1 USD = 26.040 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.070 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.450 VND (bán)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 14/7/2026 tại BIDV:

1 USD = 26.070 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.070 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.450 VND (bán)

Như vậy, 1 Đô la Mỹ hôm nay 14/7/2026 tương đương khoảng hơn 26.000 VND, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.

Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá quy đổi giữa USD và VND liên tục biến động theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Các ngân hàng cũng niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Người đổi nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi phù hợp nhất.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 12h30 ngày 14/7/2026:

Ngân hàng

Mã ngoại tệ

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán tiền mặt

Bán chuyển khoản

Vietcombank

USD

26.040

26.070

26.450

-

BIDV

USD

26.070

26.070

26.450

-

USD(1-2-5)

25.028

-

-

-

USD(10-20)

25.028

-

-

-

Agribank

USD

26.050

26.070

26.450

26.450

SHB

USD cash (Loại<50USD)

25.925

-

26.430

-

USD cash (Loại>=50USD)

26.105

-

26.430

-

USD (Transfer)

-

26.075

26.430

-

OCB

USD (100,50)

26.090

26.140

26.450

26.450

USD (20,10,5)

26.090

26.140

26.450

26.450

USD (1)

26.090

26.140

26.450

26.450

HDBank

USD(50,100)

26.040

26.070

26.430

26.430

USD(10,20)

26.040

26.070

26.430

26.430

USD(1,5)

26.040

26.070

26.430

26.430

VPBank

USD

-

26.070

-

26.413

USD-1-2-5-10-20

26.070

-

26.423

-

USD-50-100

26.070

-

26.423

-

MB

USD (USD 50-100)

26.045,00

26.060,00

26.054,00

26.054,00

USD (USD 5 - 20)

26.025,00

-

-

-

USD (Dưới 5 USD)

26.005,00

-

-

-

LPBank

USD ≥ 50

26.060

26.085

26.460

26.460

USD <50

26.045

-

-

-

Sacombank

USD

26.050

26.050

26.486

26.486

MSB

USD

26.070

26.070

26.430

26.430

NCB

USD (lớn)

25.700,00

25.950,00

26.440,00

26.486,00

USD (vừa)

25.690,00

25.950,00

26.440,00

26.486,00

USD (nhỏ)

25.680,00

25.950,00

26.440,00

26.486,00

Eximbank

USD (50-100)

26.050

26.080

26.430

26.430

USD (5-20)

25.900

26.080

26.430

26.430

USD (1-2)

25.576

26.080

26.430

26.430

VIB

USD

26.100,00

26.120,00

26.458,00

26.455,00

SeaBank

USD (50 & 100)

26.070,00

26.070,00

26.450,00

26.450,00

USD (5, 10, 20)

26.050,00

26.070,00

26.450,00

26.450,00

USD <5

25.980,00

26.070,00

26.450,00

26.450,00

TPBank

USD

26.000

26.070

26.455

26.450

PVComBank

USD (50 & 100)

26.030

26.060

26.430

26.430

USD (5, 10, 20)

26.020

26.060

26.430

26.430

USD (1 & 2)

26.020

26.060

26.430

26.430

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