1 Đô la Mỹ hôm nay 14/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Đồng đô la Mỹ (ký hiệu: $, mã quốc tế: USD) là tiền tệ chính thức của Hoa Kỳ, do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phát hành. Không chỉ là đơn vị tiền tệ quốc gia, USD còn được xem là đồng tiền dự trữ quốc tế quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.
Đồng USD hiện được lưu hành cả tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy bao gồm các mệnh giá thông dụng như 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tiền xu có nhiều mệnh giá khác nhau, từ 1 cent đến 1 USD, phục vụ cho các giao dịch nhỏ lẻ và thanh toán tự động hàng ngày.
1 Đô la Mỹ hôm nay 14/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt?
Ngày 14/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.225 VND đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước.
Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.963 - 26.486 VND/USD.
Theo tỷ giá USD/VND ngày 14/7/2026 tại Vietcombank:
1 USD = 26.040 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.070 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.450 VND (bán)
Theo tỷ giá USD/VND ngày 14/7/2026 tại BIDV:
1 USD = 26.070 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.070 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.450 VND (bán)
Như vậy, 1 Đô la Mỹ hôm nay 14/7/2026 tương đương khoảng hơn 26.000 VND, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.
Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, tỷ giá quy đổi giữa USD và VND liên tục biến động theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Các ngân hàng cũng niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Người đổi nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi phù hợp nhất.
Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 12h30 ngày 14/7/2026:
Ngân hàng
Mã ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán tiền mặt
Bán chuyển khoản
Vietcombank
USD
26.040
26.070
26.450
-
BIDV
USD
26.070
26.070
26.450
-
USD(1-2-5)
25.028
-
-
-
USD(10-20)
25.028
-
-
-
Agribank
USD
26.050
26.070
26.450
26.450
SHB
USD cash (Loại<50USD)
25.925
-
26.430
-
USD cash (Loại>=50USD)
26.105
-
26.430
-
USD (Transfer)
-
26.075
26.430
-
OCB
USD (100,50)
26.090
26.140
26.450
26.450
USD (20,10,5)
26.090
26.140
26.450
26.450
USD (1)
26.090
26.140
26.450
26.450
HDBank
USD(50,100)
26.040
26.070
26.430
26.430
USD(10,20)
26.040
26.070
26.430
26.430
USD(1,5)
26.040
26.070
26.430
26.430
VPBank
USD
-
26.070
-
26.413
USD-1-2-5-10-20
26.070
-
26.423
-
USD-50-100
26.070
-
26.423
-
MB
USD (USD 50-100)
26.045,00
26.060,00
26.054,00
26.054,00
USD (USD 5 - 20)
26.025,00
-
-
-
USD (Dưới 5 USD)
26.005,00
-
-
-
LPBank
USD ≥ 50
26.060
26.085
26.460
26.460
USD <50
26.045
-
-
-
Sacombank
USD
26.050
26.050
26.486
26.486
MSB
USD
26.070
26.070
26.430
26.430
NCB
USD (lớn)
25.700,00
25.950,00
26.440,00
26.486,00
USD (vừa)
25.690,00
25.950,00
26.440,00
26.486,00
USD (nhỏ)
25.680,00
25.950,00
26.440,00
26.486,00
Eximbank
USD (50-100)
26.050
26.080
26.430
26.430
USD (5-20)
25.900
26.080
26.430
26.430
USD (1-2)
25.576
26.080
26.430
26.430
VIB
USD
26.100,00
26.120,00
26.458,00
26.455,00
SeaBank
USD (50 & 100)
26.070,00
26.070,00
26.450,00
26.450,00
USD (5, 10, 20)
26.050,00
26.070,00
26.450,00
26.450,00
USD <5
25.980,00
26.070,00
26.450,00
26.450,00
TPBank
USD
26.000
26.070
26.455
26.450
PVComBank
USD (50 & 100)
26.030
26.060
26.430
26.430
USD (5, 10, 20)
26.020
26.060
26.430
26.430
USD (1 & 2)
26.020
26.060
26.430
26.430
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