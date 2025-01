Ý nghĩa phong thủy của hoa giấy Mỹ

(VTC News) -

Hoa giấy Mỹ tên khoa học là Bougainvillea brasiliensis Rauesch, có nguồn gốc xuất xứ từ châu Mỹ. Do xuất phát từ khu vực khí hậu nhiệt đới nên cây hoa giấy Mỹ có thể nhanh chóng sinh trưởng và phát triển trong điều kiện khí hậu Việt Nam.

Một vài năm trở lại đây, cây hoa giấy Mỹ được rất nhiều người yêu thích bởi sai hoa, màu sắc đẹp và khả năng thích ứng nhanh với thời tiết.

Cây hoa giấy Mỹ. (Ảnh: Hoadepviet).

Đặc điểm nổi bật của hoa giấy Mỹ

Rễ: Cây có rễ chùm được chia thành nhiều nhánh. Rễ ăn sâu và bám chặt vào lòng đất, sau đó lan rộng ra các vùng đất xung quanh.

Thân: Có nhiều dạng khác nhau như thân gỗ to, thân gỗ có gai, dây leo dạng gỗ. Cây có chiều cao từ 1m – 12m. Hoa giấy Mỹ vừa có thể trồng giàn leo, trồng thành bụi hay trồng thành bonsai. Khi chơi cây bonsai, người ta thường chơi những cây có thân gốc to và uốn tỉa những dáng thế đẹp nhiều ý nghĩa. So với các loại hoa giấy khác, hoa giấy Mỹ có cành nhánh khá to mập, cứng cáp và thường vươn ngắn rồi cho hoa. Do đó, hoa giấy Mỹ thường được trồng thành bụi trước nhà hơn là trồng thành giàn leo.

Lá: các lá đơn mọc so le, có hình trái xoan, thuôn dài ở đỉnh và nhọn ở gốc. Lá cây hoa giấy Mỹ mọc quanh năm và rụng khi trời trở lạnh.

Hoa: Có màu sắc sặc sỡ và nhiều loại như hồng, tím, tía, cam, trắng, đỏ, vàng. Hoa thường mọc thành cụm, mỗi cụm 3 bông, nở rộ từ tháng 11 tới tháng 6. Hoa giấy Mỹ nhỏ hơn những loài hoa giấy khác. Hoa ra liên tục và nở đồng loạt nên nhiều khi có cảm giác cây chỉ toàn hoa.

Cây hoa giấy Mỹ có một điểm yếu là phát triển chậm hơn so với hoa giấy Thái và những loại hoa giấy Việt mọi người thường trồng.

Hoa giấy Mỹ nhỏ hơn những loài hoa giấy khác mà người Việt thường trồng.

Ý nghĩa phong thuỷ của Hoa giấy Mỹ

Với đặc điểm những cành nhánh đan xen gắn kết chặt chẽ với nhau, hoa giấy Mỹ thường được coi là tượng trưng cho tình cảm anh em, gia đình bền chặt, hòa thuận, luôn yêu thương, giúp đỡ nhau.

Nhiều công ty, tổ chức thường mua cây hoa giấy Mỹ dạng bonsai với mong muốn giúp nhân viên thêm đoàn kết, gần gũi, đón nhiều tài lộc, may mắn trong công việc.

Hoa giấy Mỹ còn được tạo dáng bonsai. (Ảnh: Hoadepviet).

Hướng dẫn cách trồng và chăm sóc hoa giấy Mỹ

Giống như các loại hoa giấy khác, hoa giấy Mỹ rất dễ trồng và chăm sóc. Bạn có thể trồng hoa giấy Mỹ bằng cách chiết hoặc giâm cành. Trong đó, phương pháp giâm cành được nhiều người sử dụng. Với cách làm này, người trồng cần chọn những cành già với chiều dài khoảng 20cm - 30cm, sau đó nhúng phần gốc vào dung dịch kích rễ rồi giâm vào cát ẩm, nên chọn những cành có nhiều mắt để cây sớm nẩy mầm mới

Đất trồng hoa giấy Mỹ nên chọn loại đất tơi xốp, dễ thoát nước. Là loại cây có khả năng chịu hạn tốt nên bạn chỉ cần tưới cây 1-2 lần/tuần. Nếu thừa nước, cây sẽ chỉ ra lá mà không ra hoa.Người trồng cần quan sát tình trạng của cây để điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp.

Cũng giống như các loại hoa giấy khác, hoa giấy Mỹ ưa sáng. Mỗi ngày cây cần được tiếp xúc ánh sáng từ 5 - 7 tiếng để phát triển tốt. Người trồng cần cắt tỉa cành hoa giấy Mỹ để cây ra nhiều nhánh và hoa. Sau mỗi đợt ra hoa, cây cần được bón thúc để phát triển tốt.