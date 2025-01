Tại sao nên trồng cây lựu trước nhà?

(VTC News) -

Lựu là loại cây thân gỗ, cành rất dẻo dai và có nhiều nhánh nhỏ, dễ tạo thành bụi dày. Loài cây ăn quả này cũng được xem là cây cảnh vì có vẻ đẹp đặc biệt. Nhiều người trồng cây lựu trước nhà không chỉ để trang trí cảnh quan và còn vì mục đích phong thủy.

Ý nghĩa phong thủy của việc trồng cây lựu trước nhà

Theo quan niệm của người xưa, cây lựu tượng trưng cho sự kiên cường, vững chãi. Những quả lựu căng đỏ tựa như những chiếc lồng đèn được cho là biểu tượng của may mắn, tài lộc và cuộc sống vui tươi, thịnh vượng. Những chùm hoa lựu đỏ rực được cho là có tác dụng xua đuổi tà khí và điều xui xẻo, mang lại cho gia chủ cuộc sống bình an, ấm no, hạnh phúc. Đó là nguyên nhân nhiều người thích trồng cây lựu trước nhà.

Ngoài ra, vì bên trong quả lựu có rất hạt nên người xưa coi nó là biểu tượng của sự đông con nhiều cháu. Cây lựu cũng được gọi là cây vượng tử là vì thế. Nhiều người tin rằng việc trồng cây lựu trước nhà hay đặt chậu cây lựu đỏ trước nhà vào dịp lễ Tết sẽ giúp thu hút tài lộc, con cháu sum vầy, tăng thêm sức sống cho căn nhà.

Ý nghĩa phong thủy tốt đẹp là lý do tại sao nhiều người trồng cây lựu trước nhà.

Ngoài ý nghĩa phong thuỷ, nhiều người còn thích trồng cây lựu vì những lợi ích thực tế khác. Quả lựu giàu khoáng chất, vitamin A và trên hết là vitamin C, polyphenol chống ôxy hóa. Đây là loại quả được rất nhiều chị em sử dụng để làm đẹp.

Trong y học cổ truyền, hoa và quả lựu đều được dùng làm thuốc. Trong Đông y, hoa lựu có tên là thạch lựu. Hoa vị chua sáp, tính bình, có công năng chủ trị các chứng bệnh như chảy máu cam, nôn ra máu, kinh nguyệt không đều, viêm tai giữa, đau răng... Quả lựu có tác dụng chữa tiêu chảy, kiết lỵ lâu ngày, đau bụng...

Cách trồng cây lựu tươi tốt

Thời điểm thích hợp nhất để trồng cây lựu là vào mùa mưa và cuối thu. Thời tiết mát mẻ và những cơn mưa sẽ giúp cho cây lớn và sinh sôi thuận lợi hơn.

Về đất trồng, nên chọn loại đất phù sa, hoặc trộn đất thịt với các loại phân hữu cơ. Nếu trồng cây lựu trong chậu, nên trộn đất với một ít tro, trấu để tạo độ thoáng, giúp cây phát triển tốt hơn.

Lựu là loại cây ưa ánh sáng, các bộ phận của nó có thể được dùng để làm thuốc chữa bệnh.

Lựu là loại cây ưa sáng. Do đó, bạn nên trồng ở những nơi có nhiều ánh nắng. Loại cây này cũng có khả năng chịu hạn tốt, sợ tích nước nên đừng tưới nhiều. Khi thấy đất dưới gốc cây khô, bạn mới nên tưới nước.

Người trồng nên bón phân cho cây lựu khoảng mỗi tháng một lần. Đặc biệt, vào thời điểm cây đang ra nụ, cần bổ sung kali dihygrogen photphat. Khi cây trong thời kỳ ra hoa, nên bón ít phân để tránh làm hoa bị rụng.

Thời điểm tốt nhất để cắt tỉa cây lựu là sau khi thu hoạch quả vào mùa thu, giữa tháng 10 và tháng 11. Bạn cũng có thể cắt tỉa vào mùa xuân giữa tháng 2 và tháng 3, trước khi cây bắt đầu quá trình sinh trưởng tích cực.