Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 16/7/2026 - Trực tiếp XSQT 16/7

Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 16/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 16/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 16/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 16/7/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 16/7/2026

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- XSQT 9/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng ngày 9/7/2026 với giải đặc biệt là 269423 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 9/7, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 9/7/2026.

- XSQT 2/7/2026

Kết quả xổ số ngày 2/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng có giải đặc biệt là 469855 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 2/7, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 2/7/2026.

- XSQT 25/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 25/6/2026 có giải đặc biệt là 787705 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQT 25/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 25/6/2026.

- XSQT 18/6/2026

Kết quả xổ số ngày 18/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng như sau:

XSQT 18/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá hạn theo quy định, vé số trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 do Công ty XSKT Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 do Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do Công ty XSKT Quảng Trị , Quảng Bình và Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do Công ty XSKT Ninh Thuận và Gia Lai tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay số mở thưởng.

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