Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 25/6/2026 - XSQT hôm nay 25/6

Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay ngày 25/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 25/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 25/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 25/6/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 25/6/2026

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- XSQT 18/6/2026

Kết quả các hạng giải do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng ngày 18/6/2026 như sau:

XSQT 18/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18/6/2026.

- XSQT 11/6/2026

Kết quả xổ số ngày 11/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng có giải đặc biệt là 661167 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 11/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 11/6/2026.

- XSQT 4/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 4/6/2026 có giải đặc biệt là 155504 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQT 4/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 4/6/2026.

- XSQT 28/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công bố kết quả xổ số ngày 28/5/2026 với giải đặc biệt là 701386 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 28/5, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 28/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên khổ, nguyên hình, không rách rời, không chắp vá và không có dấu hiệu tẩy xóa.

- Vé trúng có giá trị đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận tất cả giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai có đài Huế, Phú Yên thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba có đài Quảng Nam, Đắk Lắk thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do đài Quảng Trị, Quảng Bình và Bình Định thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu có đài Gia Lai, Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm đài Đà Nẵng, Đắk Nông, Quảng Ngãi thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Kon Tum, Khánh Hòa và Huế thực hiện quay số mở thưởng.

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