Hơn 8,5 triệu lượt khách đi xe buýt trong tháng đầu tiên TP.HCM miễn vé

(VTC News) -

Thông tin được Trung tâm quản lý giao thông công cộng - Sở Xây dựng cung cấp, ngày 30/7.

Theo ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng - Sở Xây dựng, sau 1 một tháng triển khai chính sách miễn phí, lượng hành khách đi xe buýt tại TP.HCM tăng hơn 39% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng lượng khách đi xe buýt miễn phí trong tháng 7 đạt hơn 8,48 triệu lượt hành khách.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng lượng khách đi xe buýt tăng đều đặn qua từng tuần, từ mức 33% ở tuần đầu tiên vọt lên 45% ở tuần thứ tư.

Trong 4 tuần đầu tiên TP.HCM triển khai miễn phí vé xe buýt, tổng lượng khách đã đạt khoảng 7,7 triệu lượt.

Mức tăng ghi nhận đồng đều ở tất cả các nhóm tuyến. Trong đó 109 tuyến xe buýt có hỗ trợ kinh phí tăng 38%, 25 tuyến không hỗ trợ kinh phí tăng tới 64%, đặc biệt là các tuyến kết nối liên vùng về khu vực Bình Dương cũ đạt mức tăng kỷ lục, từ 72% đến 135%.

Song song với sự gia tăng về sản lượng, chất lượng vận hành toàn hệ thống được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ xe xuất bến đúng giờ trung bình đạt 97%, vượt mục tiêu 95% đề ra ban đầu. Chỉ số hài lòng của hành khách tiếp tục duy trì ở mức cao trên 80%.

Người dân ghi nhận nhiều phản hồi tích cực về thái độ phục vụ văn minh của đội ngũ tài xế, tiếp viên cũng như sự tiện lợi khi tiếp cận các công cụ công nghệ mới.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của giai đoạn này là sự chuyển mình mạnh mẽ trong hạ tầng số. Số lượng người dùng thường xuyên ứng dụng MultiGo đã tăng 47%, chạm mốc hơn 105.000 người, trong khi tổng lượt tải ứng dụng vượt 376.000 lượt.

Tỷ lệ hành khách xác thực qua hệ thống thẻ vé điện tử từ mức khiêm tốn 9% trước khi triển khai, đã tăng vọt lên 60% chỉ sau bốn tuần. Đây là tiền đề kỹ thuật quan trọng để ngành giao thông thành phố chuẩn bị bước sang giai đoạn vận hành tiếp theo từ đầu tháng 10/2026.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM: Lượng khách đi xe buýt tăng mạnh mạnh trong tháng triển khai miễn vé khẳng định ý nghĩa an sinh của chính sách.

Cùng với công nghệ, lộ trình xanh hóa phương tiện cũng đạt được những kết quả cụ thể. Tính từ tháng 6/2026 đến nay, thành phố đã chuyển đổi, thay thế 175 phương tiện chạy nhiên liệu truyền thống sang xe buýt điện hiện đại trên 13 tuyến giao thông trọng điểm.

Ngành giao thông đã hoàn thành sơn nhận diện phản quang tại 638 điểm dừng, lắp đặt hệ thống màn hình LED thông tin tại các trạm trung chuyển lớn, dán thông tin tuyên truyền tại hơn 3.200 điểm dừng, và đưa vào sử dụng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn tại Bến xe buýt Sài Gòn.

Nhiều nhà chờ mẫu mới hiện đại đã được lắp đặt, kết hợp với hệ thống mái che lối đi bộ kết nối trực tiếp xe buýt với các nhà ga Metro số 1 như Văn Thánh, Thảo Điền, An Phú, Rạch Chiếc, Thủ Đức...

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết lượng khách đi xe buýt tăng mạnh sau 1 tháng thực hiện miễn vé là tín hiệu tích cực, góp phần giảm phương tiện cá nhân, ùn tắc giao thông và phát thải, đồng thời khẳng định ý nghĩa an sinh của chính sách.

Theo ông An, TP.HCM sẽ rà soát, tổ chức lại toàn bộ mạng lưới xe buýt theo hướng kết nối đồng bộ với metro, xe đạp công cộng, xe công nghệ và các loại hình giao thông khác.

Thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng bộ quy tắc ứng xử cho lái xe, tiếp viên và đẩy mạnh tuyên truyền để thu hút thêm người dân lựa chọn xe buýt.

Đồng thời, Thành phố tiếp tục nghiên cứu các làn ưu tiên cho xe buýt phù hợp với điều kiện hạ tầng, đồng thời chỉnh trang vỉa hè, nhà chờ, lối đi bộ và các điểm trung chuyển để người dân tiếp cận xe buýt thuận tiện hơn.

Cùng với đó là khai thác dữ liệu định danh hành khách để điều chỉnh luồng tuyến, tần suất và phương tiện phù hợp với nhu cầu thực tế. Lãnh đạo Sở Xây dựng nhấn mạnh, phát triển giao thông công cộng là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Chương trình miễn vé xe buýt được thực hiện từ ngày 1/7, người dân TP.HCM đi lại bằng xe buýt trên 134 tuyến khắp Thành phố.