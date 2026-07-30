Bỏ trường Y viết tiếp ước mơ của mẹ, Á khoa 22 tuổi giành học bổng tiến sĩ danh giá

(VTC News) -

Trước khi nhận bằng cử nhân hai tháng, Nguyễn Vũ Thảo Trâm (22 tuổi) nhận thư báo trúng tuyển chương trình tiến sĩ kèm học bổng toàn phần của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore). Học bổng miễn toàn bộ học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3.000 Đô la Singapore (SGD) mỗi tháng.

Tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với GPA 3,72/4, Trâm là Á khoa Khoa Sinh học. Tháng 9 tới, nữ sinh bắt đầu chương trình tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học và Y sinh tại Đại học Công nghệ Nanyang - ngôi trường xếp thứ 12 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2027.

Nguyễn Vũ Thảo Trâm - Á khoa Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhận bằng tại lễ tốt nghiệp đầu tháng 7/2026.

Ít ai biết, phía sau thành tích ấy là hành trình bền bỉ của một cô gái mang theo ước mơ còn dang dở của mẹ.

Mẹ của Trâm từng học ngành Công nghệ Sinh học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trước khi trở thành giảng viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Từ nhỏ, Trâm thường theo mẹ đến giảng đường và phòng thí nghiệm. Những chiếc kính hiển vi, ống nghiệm cùng các câu chuyện về khoa học nuôi dưỡng trong em niềm yêu thích nghiên cứu.

Biến cố xảy đến khi Trâm học lớp 7, mẹ đột ngột qua đời. Dưới sự động viên của bố, nữ sinh tiếp tục theo học lớp chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. Với giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, Trâm được tuyển thẳng vào chương trình đào tạo tài năng ngành Sinh học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Dù đủ điểm trúng tuyển ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, Trâm vẫn quyết định theo đuổi Sinh học.

“Em muốn trở thành nhà khoa học và giảng viên giống mẹ”, nữ sinh nói.

Ảnh kỷ niệm gia đình Ngọc Trâm tại lễ trao giấy chứng nhận chức danh Phó giáo sư của mẹ em, năm 2012.

Những học kỳ đầu đại học, Trâm gặp không ít khó khăn khi phải thích nghi với khối lượng kiến thức lớn và phương pháp học thiên về tự nghiên cứu. Ngay từ năm thứ hai, nữ sinh chủ động xin vào Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Enzym và Protein do PGS.TS Nguyễn Quang Huy phụ trách.

Buổi kiểm tra kỹ thuật đầu tiên, Trâm là người có điểm thấp nhất. Thay vì nản chí, nữ sinh dành gần như toàn bộ thời gian ngoài giờ học để luyện từng thao tác trong phòng thí nghiệm. Sự kiên trì giúp em nhanh chóng tiến bộ, duy trì thành tích học tập xuất sắc, liên tục nhận học bổng và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu.

Bước ngoặt đến vào mùa hè năm thứ ba, khi Trâm tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu hai tháng tại Đại học Công nghệ Nanyang. Làm việc trong nhóm của Giáo sư Dan He, nữ sinh tham gia đề tài về công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR-Cas nhằm nghiên cứu chức năng gene và khả năng ứng dụng trong điều trị ung thư.

Nhờ nền tảng được rèn luyện tại Việt Nam, Trâm nhanh chóng thích nghi với môi trường nghiên cứu quốc tế, có thể thực hiện thành thạo nhiều kỹ thuật sinh học phân tử và làm việc độc lập. Kết thúc chương trình, Giáo sư Dan He trực tiếp mời nữ sinh quay trở lại NTU theo học chương trình tiến sĩ.

Trở về Việt Nam, Trâm tiếp tục tập trung cho nghiên cứu. Dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Quang Huy, nữ sinh công bố một bài báo khoa học trong nước và cùng nhóm nghiên cứu giành giải Nhì nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường.

Đầu năm 2026, Trâm nộp hồ sơ ứng tuyển tiến sĩ tại NTU. Sau vòng xét duyệt, nữ sinh tiếp tục trải qua buổi phỏng vấn với hội đồng tuyển sinh về năng lực và định hướng nghiên cứu. Tháng 5/2026, khi còn hai tháng mới tốt nghiệp đại học, Trâm nhận thông báo trúng tuyển.

“Điều đầu tiên em cảm thấy không phải bất ngờ mà là nhẹ nhõm. Em đã có kế hoạch khá rõ ràng và luôn nỗ lực từng bước để đạt mục tiêu, nên kết quả này giống như một dấu mốc cho thấy bản thân đang đi đúng hướng”, Trâm chia sẻ.

Thảo Trâm chụp cùng bố và 2 em tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Người đầu tiên nữ sinh nghĩ đến là mẹ. “Mẹ là người truyền cho em tình yêu với Sinh học và cũng là động lực lớn nhất để mình theo đuổi con đường này. Em chỉ ước mẹ có thể chứng kiến khoảnh khắc ấy”, nữ sinh tâm sự. Sau đó, Trâm báo tin cho bố - người luôn âm thầm đồng hành và ủng hộ con gái trong suốt hành trình học tập.

Đồng hành cùng Thảo Trâm từ những ngày đầu trên giảng đường đến quá trình nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, PGS.TS Nguyễn Quang Huy cho biết điều ông đánh giá cao ở học trò không chỉ là nền tảng chuyên môn và tư duy nghiên cứu, mà còn là sự chín chắn, nghị lực và tinh thần chủ động học hỏi.

“Trâm luôn nghiêm túc trong từng thí nghiệm, biết lắng nghe để hoàn thiện bản thân và chưa bao giờ xem hoàn cảnh là rào cản. Chính tình yêu với khoa học cùng mong muốn tiếp nối con đường nghiên cứu của mẹ đã trở thành động lực để em không ngừng vươn lên”, PGS.TS Nguyễn Quang Huy nhận xét.

Với Thảo Trâm, học bổng tiến sĩ không phải đích đến cuối cùng mà là cánh cửa mở ra hành trình nghiên cứu mới. Nữ sinh mong muốn tiếp tục theo đuổi lĩnh vực Hóa sinh và Sinh học phân tử, góp phần phát triển các nghiên cứu về công nghệ chỉnh sửa gene trong y sinh và từng bước thực hiện ước mơ trở thành nhà khoa học, giảng viên như người mẹ em luôn ngưỡng mộ.