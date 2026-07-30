(VTC News) -

Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), cho thấy kết quả kinh doanh ấn tượng.

6 tháng đầu năm 2026, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 116.565 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm cả phần doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 134.205 tỷ đồng, tương đương với mức tăng trưởng 203% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 52.092 tỷ đồng, tăng gần 380% so với 6 tháng đầu năm 2025 và hoàn thành 86,8% kế hoạch cả năm 2026. Hoạt động bàn giao tại các dự án như Vinhomes Ocean Park 2,3 và Vinhomes Green Paradise tiếp tục là động lực đóng góp vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận gộp quý II/2026 tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ, đạt 34.732 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp đạt gần 66%. Kết quả này phản ánh sự tăng trưởng rõ nét về chất lượng lợi nhuận, khi tăng trưởng được dẫn dắt bởi hoạt động bàn giao và các dự án bất động sản cốt lõi của Vinhomes.

6 tháng đầu năm, Vinhomes đạt lợi nhuận kỷ lục.

Doanh số bán hàng 6 tháng đầu năm 2026 và doanh số chưa bàn giao tại thời điểm cuối quý II lần lượt đạt 148.104 tỷ đồng và 196.813 tỷ đồng, tăng lần lượt 119% và 42% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ kết quả tích cực từ các dự án Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Hải Vân Bay...

Đáng chú ý, đây đều là các dự án mới được ra mắt trong nửa đầu năm 2026, khẳng định sức hấp dẫn của các dự án mang thương hiệu Vinhomes, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận của công ty trong các quý tiếp theo.

Tính đến ngày 30/06/2026, Vinhomes duy trì nền tảng tài chính vững mạnh với quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 1.110.736 tỷ đồng và 274.005 tỷ đồng.

Về phát triển dự án, tháng 6/2026, Vinhomes chính thức ra mắt thị trường dự án Vinhomes Sài Gòn Park - cung cấp ra thị trường những sản phẩm nhà ở chất lượng cao tại khu vực Tây Bắc TP.HCM. Tọa lạc tại cửa ngõ chiến lược của Thành phố, dự án sở hữu khả năng kết nối thuận tiện thông qua các trục giao thông huyết mạch như Quốc lộ 22, cùng hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng, nổi bật với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4.

Trước đó, trong tháng 4/2026, Vinhomes chính thức mở bán dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, một trong những đại đô thị trọng điểm tại khu vực phía Bắc. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình TOD với chuẩn mực đô thị ESG++ dựa trên 3 trụ cột: Xanh - Thông minh - Sinh thái.

Cũng trong tháng 4/2026, Vinhomes ra mắt dự án Vinhomes Hải Vân Bay có tổng diện tích hơn 512 ha tại thành phố Đà Nẵng. Nằm trên giao điểm của ba trục phát triển năng động bậc nhất miền Trung, dự án hướng tới trở thành biểu tượng đô thị vịnh biển mới của Việt Nam trên bản đồ bất động sản toàn cầu.

Bên cạnh đó, Vinhomes tiếp tục ghi nhận những bước tiến tích cực tại Vinhomes Global Sportia, trong đó Sân vận động VinFast với quy mô 135.000 chỗ ngồi là một trong những hạng mục trọng điểm, hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quốc tế quy mô lớn. Dự kiến hoàn thành vào 2028, công trình được kỳ vọng trở thành một trong những sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới, đồng thời kiến tạo một biểu tượng thể thao - văn hóa mới của Thủ đô.

Đặc biệt, trong quý II/2026, Vinhomes tiếp tục mở rộng vai trò kiến tạo hạ tầng kết nối, tạo động lực phát triển cho các khu vực đô thị trọng điểm. Các dự án tiêu biểu bao gồm tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Bên cạnh đó, liên danh Vinhomes - VinSpeed dự kiến tham gia với vai trò tổng thầu EPC tại 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của Hà Nội, qua đó từng bước xây dựng năng lực trong lĩnh vực hạ tầng và đóng góp vào quá trình phát triển hệ thống giao thông quốc gia.

Trong 6 tháng cuối năm, Vinhomes tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản và đầu tư phát triển hạ tầng, hướng tới hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Với nền tảng tài chính vững chắc, năng lực triển khai vượt trội cùng danh mục dự án quy mô lớn, Công ty sẵn sàng nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới, tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu tại thị trường trong nước và từng bước nâng cao vị thế trên thị trường quốc tế.