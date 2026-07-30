Thị trường bất động sản phân hóa mạnh: 'Luật chơi' mới đang dành cho ai?

(VTC News) -

Bất động sản vẫn là kênh đầu tư an toàn và tiềm năng

Bất chấp những biến động vĩ mô của kinh tế thế giới, bức tranh kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận những chỉ số tăng trưởng hết sức ấn tượng. GDP toàn quốc tăng tới 8,18% so với cùng kỳ - xác lập mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 16 năm qua.

Cùng với đó, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, tăng mạnh 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong dòng vốn ngoại khổng lồ đó, ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục giữ vững vị thế ngôi vương thứ hai, thu hút 5,1 tỷ USD (chiếm 17,9% tổng vốn đăng ký).

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS).

Những con số biết nói này phản ánh một thực tế khách quan: tăng trưởng kinh tế vượt trội và làn sóng FDI dồi dào đang trực tiếp tạo ra một nhu cầu rất lớn và có thật về nhà ở, thương mại, công nghiệp lẫn logistics.

Bất động sản không phải là một thị trường tách rời, mà là ngành kinh tế xương sống, đóng góp tới gần 10% vào GDP chung và có sức lan tỏa, tác động trực tiếp đến hàng chục ngành nghề liên quan khác.

Trong bối cảnh các kênh đầu tư khác vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, bất động sản vẫn giữ vai trò là kênh tích lũy tài sản dài hạn nhờ khả năng tạo lập và duy trì giá trị theo thời gian.

Triển vọng của thị trường không chỉ được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, mà còn bởi nhu cầu sở hữu nhà ở và tích sản bền vững của người Việt khá lớn trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và xu hướng ưu tiên các tài sản có giá trị thực.

Bất động sản vẫn giữ vai trò là kênh tích lũy tài sản dài hạn nhờ khả năng tạo lập và duy trì giá trị theo thời gian.

Dữ liệu thực tế từ Báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý II và 06 tháng đầu năm 2026 từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) cho thấy, tổng lượng giao dịch nhà ở mới trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 48.000 giao dịch (tỷ lệ hấp thụ đạt 49%), trong đó phân khúc căn hộ chung cư chiếm đến 73% lượng giao dịch.

Lực cầu này cho thấy dòng tiền chưa bao giờ rời bỏ thị trường, người mua chỉ đang trở nên thực dụng, thông thái và chọn lọc hơn. Bất động sản vẫn là kênh trú ẩn dòng tiền an toàn, nhưng là cho nhu cầu đầu tư trung - dài hạn, hướng đến giá trị thật chứ không còn chỗ cho tư duy “lướt sóng” đón đầu các cơn sốt ảo.

Tác động từ “bộ ba” Luật mới: “Bộ lọc” tự nhiên phân hóa thị trường

Sự chuyển dịch này còn nhận tác động mang tính quyết định từ hiệu ứng của ba đạo luật sửa đổi: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản. Các quy định mới siết chặt điều kiện kinh doanh, công khai thông tin dự án, quy định về tiền đặt cọc và năng lực tài chính.

Yếu tố này giúp loại bỏ các dự án “trên giấy” hoặc chủ đầu tư có năng lực yếu, tạo hành lang pháp lý minh bạch bảo vệ người mua. Dưới sự điều chỉnh của luật mới, dòng tiền thông minh tập trung đổ về các đại đô thị quy hoạch bài bản, đồng bộ hạ tầng và có pháp lý rõ ràng.

Dòng tiền thông minh có xu hướng đổ về các đại đô thị quy hoạch bài bản, đồng bộ hạ tầng và có pháp lý rõ ràng.

Sự phân hóa của thị trường không chỉ diễn ra ở khía cạnh sản phẩm mà diễn ra mạnh mẽ ngay ở cấu trúc các chủ thể tham gia, đặc biệt là các chủ đầu tư. Giai đoạn này chính là thời điểm thị trường sàng lọc để giữ lại những doanh nghiệp bất động sản thực sự có năng lực, có tầm nhìn bền vững.

Báo cáo trên từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng cho thấy rõ, nguồn cung mới và lượng tiêu thụ trên thị trường tiếp tục được dẫn dắt chủ đạo bởi các “ông lớn” đầu ngành. Các doanh nghiệp dẫn đầu như Vinhomes, Masterise Homes và Sun Group đã đóng góp tới khoảng 43% tổng nguồn cung mở bán mới trên toàn quốc.

Đặc biệt, về mặt thanh khoản, nhóm các chủ đầu tư lớn, uy tín đạt tỷ lệ hấp thụ lên tới khoảng 70% - đây là một con số vượt trội.

“Luật chơi” mới thuộc về các chủ đầu tư uy tín và có năng lực thực thi

Thứ nhất, về nguồn vốn và tài chính: Trong bối cảnh chi phí vốn gia tăng, áp lực lãi suất cho vay thả nổi duy trì ở mức cao (phổ biến từ 12-14%/năm), hệ thống ngân hàng kiểm soát chặt chẽ room tín dụng hướng vào nhu cầu thực, thì năng lực quản trị tài chính và dòng tiền quyết định sự sống còn của doanh nghiệp.

Thứ hai, về chi phí đầu vào và năng lực phát triển: Việc áp dụng bảng giá đất mới sát với giá thị trường từ đầu năm 2026 tuy góp phần minh bạch hóa thị trường, nhưng đồng thời làm gia tăng đáng kể chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất.

Cùng với biến động của chi phí vật liệu xây dựng (giá cát, đá tăng 60-100%, giá thép tăng mạnh), đây trở thành một “bộ lọc” tự nhiên đối với năng lực của các chủ đầu tư.

Trong bối cảnh đó, chỉ những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh, khả năng kiểm soát dòng tiền, sở hữu quỹ đất sạch quy mô lớn và năng lực triển khai thực tế mới có thể duy trì tiến độ, đảm bảo chất lượng và đưa ra các giải pháp tài chính phù hợp để đồng hành cùng khách hàng.

Đối với người mua, điều này không chỉ là bảo chứng cho việc dự án được triển khai đúng cam kết, mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro pháp lý, tiến độ và chất lượng trong suốt hành trình sở hữu, từ đó tạo nền tảng an tâm hơn cho cả nhu cầu an cư lẫn tích sản dài hạn.

Thứ ba, về chất lượng sản phẩm và trải nghiệm sống: Các chủ đầu tư uy tín không chỉ nâng cao chất lượng công trình, mà còn dịch chuyển sang cách tiếp cận toàn diện hơn: từ thiết kế, vật liệu, không gian xanh, hệ tiện ích “All-in-One” đến dịch vụ vận hành và khả năng duy trì chất lượng sống sau bàn giao.

Người mua bất động sản hiện đại ngày càng quan tâm đến chất lượng và trải nghiệm sống.

Trong chu kỳ mới, khách hàng không còn chỉ đánh giá một bất động sản tại thời điểm mua, mà ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thực tế trong suốt quá trình sử dụng: tiện ích có vận hành hiệu quả hay không, cộng đồng cư dân được hình thành ra sao, chất lượng dịch vụ có được duy trì và tài sản có tiếp tục giữ được sức hấp dẫn theo thời gian hay không. Đây cũng chính là những tiêu chí đang định hình lại khái niệm “giá trị thực” trên thị trường.

Sự chuyển dịch hiện nay không chỉ là một điều chỉnh mang tính chu kỳ, mà phản ánh quá trình tái cấu trúc sâu sắc của thị trường bất động sản.

Khái niệm “nhu cầu thực” vì vậy cũng cần được nhìn nhận theo nghĩa rộng hơn: không chỉ là nhu cầu mua nhà để ở, mà còn bao gồm nhu cầu tích lũy tài sản an toàn, khai thác cho thuê, phục vụ gia đình hay phát triển kinh doanh, miễn là gắn với khả năng chi trả và tạo ra giá trị sử dụng thực tế.

Đây cũng là lý do trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa, dòng tiền có xu hướng tìm đến những dự án của những Nhà phát triển bất động sản đáp ứng nhu cầu ở thực và sở hữu năng lực thực thi đã được kiểm chứng.

Hơn cả việc kiến tạo những công trình chất lượng, năng lực của một Nhà phát triển bất động sản còn được thể hiện ở khả năng đồng hành cùng khách hàng từ khi lựa chọn nơi an cư đến hành trình trở thành một phần của cộng đồng cư dân. Chính sự đồng hành bền bỉ ấy tạo nên những giá trị vượt lên trên ý nghĩa của một tài sản, hướng đến kiến tạo trải nghiệm sống bền vững.