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Xuất bản ngày 09/07/2026 03:00 PM
Xuất bản ngày 09/07/2026 03:00 PM

Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/7/2026 - XSQT 9/7

(VTC News) - XSQT 9/7, trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/7/2026, xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 9/7/2026, xổ số Quảng Trị 9/7.

Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 9/7/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 9/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/7/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 9/7/2026

Xem lại KQXSQT các kỳ trước

- XSQT 2/7/2026

Kết quả xổ số ngày 2/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng như sau:

XSQT 2/7, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 2/7/2026.

XSQT 2/7, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 2/7/2026.

- XSQT 25/6/2026

Kết quả xổ số ngày 25/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị mở thưởng có giải đặc biệt là 787705 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 25/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 25/6/2026.

XSQT 25/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 25/6/2026.

- XSQT 18/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18/6/2026 có giải đặc biệt là 787673 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQT 18/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18/6/2026.

XSQT 18/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18/6/2026.

- XSQT 11/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công bố kết quả xổ số ngày 11/6/2026 với giải đặc biệt là 661167 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 11/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 11/6/2026.

XSQT 11/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 11/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng có giá trị đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ số tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm có đài Phú Yên, Huế thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm có đài Đắk Lắk và Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm có đài Đà Nẵng và Khánh Hòa thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm có đài Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm có đài Ninh Thuận và Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy có đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật có đài Kon Tum, Huế và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 9/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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