Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 2/7/2026 - XSQT 2/7

Kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay ngày 2/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSQT 2/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSQT 2/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 2/7/2026 - Xổ số Quảng Trị thứ Năm ngày 2/7/2026

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- XSQT 25/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị công bố kết quả xổ số ngày 25/6/2026 với giải đặc biệt là 787705 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 25/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 25/6/2026.

- XSQT 18/6/2026

Kết quả xổ số ngày 18/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng có giải đặc biệt là 787673 và các hạng giải khác như sau:

XSQT 18/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18/6/2026.

- XSQT 11/6/2026

Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 11/6/2026 có giải đặc biệt là 661167 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSQT 11/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 11/6/2026.

- XSQT 4/6/2026

Kết quả xổ số ngày 4/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị quay số mở thưởng như sau:

XSQT 4/6, kết quả xổ số Quảng Trị ngày 4/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có giá trị đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé số trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ 2 gồm có đài Huế, Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 3 do đài Đắk Lắk, Quảng Nam thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 4 gồm có đài Đà Nẵng, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 5 do đài Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 6 do Gia Lai và Ninh Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- XSMT thứ 7 do đài Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay 2/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.