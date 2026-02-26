XSMB 26/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 26/2/2026

Xem kết quả xổ trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 26/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 5 ngày 26/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 5 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB thứ 5 ngày 26/2/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc sẽ tổ chức quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc sẽ được Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc sẽ được quay số do Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc sẽ tiếp tục tại Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc sẽ được Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc sẽ được thực hiện do Đài Thái Bình (XSTB).

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi tiện theo dõi và tra cứu kết quả xổ số một cách liền mạch, khung giờ quay thưởng của từng miền đã được quy định rõ ràng:

- Xổ số miền Nam mở thưởng sớm nhất trong ngày, thường diễn ra từ 16h15 đến 16h35.

- Tiếp theo là xổ số miền Trung, bắt đầu quay trong khoảng 17h15 – 17h35, kết quả các giải được công bố ngay sau khi hoàn tất quay.

- Xổ số miền Bắc là khu vực quay muộn nhất, diễn ra từ 18h15 đến 18h35, nên luôn thu hút đông đảo người chơi theo dõi.

Lưu ý quan trọng: Mỗi vé số chỉ đối chiếu với kết quả của đúng đài phát hành. Không nên dùng vé miền Nam hoặc miền Trung để so với kết quả miền Bắc để tránh sai sót khi dò thưởng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

- Khi may mắn trúng thưởng xổ số miền Bắc, người chơi có thể đến trực tiếp Công ty xổ số phát hành vé để làm thủ tục lĩnh thưởng. Vé trúng phải đảm bảo còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa, chắp vá và chỉ được chấp nhận trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Trường hợp quá thời hạn này, giải thưởng sẽ không còn hiệu lực chi trả.

- Đối với các giải có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng thưởng cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên tổng giá trị tiền thưởng theo quy định hiện hành.

