XSMB 23/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 23/2/2026

Xem kết quả xổ trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 23/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 23/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 23/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến thứ 2 hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 23/2/2026

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức quay thưởng do Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ được Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMB sẽ được quay số do Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiếp tục tại Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được mở thưởng ở Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được thực hiện do Đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

Khi làm thủ tục lĩnh thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

- Vé số trúng thưởng còn nguyên trạng, không rách nát hay chỉnh sửa

- Giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn thời hạn

Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ giúp xác minh chính xác danh tính và quyền sở hữu vé trúng, đồng thời bảo đảm quá trình chi trả giải thưởng diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Theo thể lệ, vé trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ có hiệu lực nhận giải trong thời hạn 30 ngày tính từ ngày phát hành. Khi quá mốc thời gian này, vé trúng sẽ không còn được chi trả. Vì vậy, người chơi cần lưu ý kiểm tra kỹ thời hạn và tiến hành lĩnh thưởng kịp thời để tránh mất quyền lợi.

