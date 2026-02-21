XSMB 22/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 22/2/2026

Xem kết quả xổ trực tuyến hàng tuần. KQXS MB ngày 22/2. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 22/2/2026 được quay vào lúc 18h15, bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Trực tiếp miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 22/2 - KQXS miền Bắc trực tuyến chủ nhật hàng tuần - Cập nhật KQXSMB chủ nhật ngày 22/2/2026

Tra cứu KQXS các kỳ trước

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 20/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 20/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 20/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 20/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 20/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 15/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 15/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 15/2/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

XSMB 15/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 15/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 14/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 14/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 14/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 14/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 14/2/2026.

- Xổ số miền Bắc mới nhất ngày 13/2/2026. Xem lại KQXSMB ngày 13/2/2026

Kết quả xổ số theo giờ hôm nay ngày 13/2/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 13/2, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 13/2/2026.

Lịch quay xổ số trực tiếp MB mới nhất

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức quay thưởng bởi Đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: XSMB sẽ do Đài Quảng Ninh (XSQN) thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMB sẽ được quay số tại Đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: XSMB sẽ tiếp tục do Đài Hà Nội (XSHN) đảm nhiệm.

- Thứ Sáu: XSMB sẽ được mở thưởng tại Đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: XSMB sẽ do Đài Nam Định (XSNĐ) tổ chức quay số.

- Chủ Nhật: XSMB sẽ được thực hiện bởi Đài Thái Bình (XSTB).

Bảo đảm an toàn cho tờ vé số

- Để không ảnh hưởng đến quyền lợi khi trúng XSMB, người chơi cần giữ gìn vé số miền Bắc cẩn thận, tránh để rách, nhòe mực hay bị tẩy xóa thông tin. Một tấm vé còn nguyên vẹn sẽ giúp quá trình kiểm tra và chi trả giải thưởng diễn ra suôn sẻ.

- Trường hợp vé bị hư hại hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa, khả năng được công nhận trúng thưởng sẽ rất thấp, thậm chí bị từ chối nhận giải.

Thời gian nhận thưởng XSMB

Theo quy định, vé trúng thưởng xổ số miền Bắc (XSMB) chỉ được chấp nhận lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị thanh toán. Do đó, người chơi nên chủ động kiểm tra thời hạn và hoàn tất thủ tục nhận thưởng đúng thời gian để đảm bảo quyền lợi của mình.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc - Trung - Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.